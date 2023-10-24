РЖД тестируют инфракрасные обогреватели на московских железнодорожных станциях

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Специалисты ОАО «РЖД» начали устанавливать инфракрасные обогреватели на железнодорожных станциях в Москве и Подмосковье. Умные устройства для обогрева людей уже установлены на платформах станции третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) Зеленоград - Крюково.
К началу осенне-зимнего периода около 70 современных погодных модулей были установлены на пассажирских станциях Московской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской областях и других регионах страны. Модули представляют собой конструкции из современных материалов с панорамным остеклением, автоматической системой освещения и обогрева и встроенными внутрь скамейками. Специалисты РЖД в ближайшее время планируют распространить это полезное нововведение на всей сети железных дорог страны.
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Александр Бойцов