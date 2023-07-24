РЖД: Услугой отправки животных воспользовались уже более 20 тысяч раз

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Более 140 тыс. домашних животных перевезли на поездах без сопровождения хозяев благодаря услуге от РЖД. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Возможность отправить домашнее животное в другой город появилась в 2018 году. Эта услуга очень востребована и продолжает набирать популярность. За первое полугодие текущего года было совершено более 20 тыс. поездок. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, передаёт данные сообщения Агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе также уточнили, что чаще всего отправляют собак и кошек. Однако бывают и более экзотические животные. Так, например, в этом году перевезли улиток, павлина, игуану, шиншилл и других зверей. Во время поездки за каждым животным тщательно присматривают проводники поезда.
Оформить такую услугу можно в специализированных багажных кассах.
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В пресс-службе также уточнили, что чаще всего отправляют собак и кошек. Однако бывают и более экзотические животные. Так, например, в этом году перевезли улиток, павлина, игуану, шиншилл и других зверей. Во время поездки за каждым животным тщательно присматривают проводники поезда.
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Анастасия Чинкова