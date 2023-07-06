РЖД запустили на юг поезда с дешевыми билетами

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Российские Железные Дороги (РЖД) начали эксплуатацию поездов с билетами по сниженным ценам, направляющихся на юг страны, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Заместитель генерального директора РЖД, Дмитрий Пегов, поделился этой информацией в интервью РИА Новости.
Пегов также отметил, что хотя «Аммендорф» представляет собой старые вагоны с купейными местами, они все равно соответствуют всем стандартам и нормам. В дополнение к этому, эти вагоны оснащены кондиционерами, добавил он.
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«В преддверии летнего сезона мы подготовили и запустили все доступные пассажирские вагоны, которые есть в нашем холдинге. Это включает в себя даже немецкие вагоны „Аммендорф“, которые обычно называют „шоколадками“. Билеты в этих вагонах продаются по специальному, более низкому тарифу», — сказал Пегов.
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Артем Кузьмин