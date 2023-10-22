С 1 декабря в Кашире стартует Новогодняя ярмарка

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Жителей микрорайона Кашира приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ярмарка откроется 1 декабря и будет работать до 7 января в Городском парке Каширы.
Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.
Посетить ярмарку можно не только в качестве гостя, но и участника. Любой каширянин может продемонстрировать своё творчество и познакомиться с потенциальными клиентами.
Поторговать на ярмарке можно любыми товарами, которые вы производите: вязаные игрушки, варежки и свитеры, елочные и керамические игрушки, украшения для дома, мыло ручной работы, сладости и многое другое
Чтобы принять участие в мероприятии - необходимо оставить заявку по этой ссылке: https://t.me/ t4iCKMbIuJ1iNWRi
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Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.
Поторговать на ярмарке можно любыми товарами, которые вы производите: вязаные игрушки, варежки и свитеры, елочные и керамические игрушки, украшения для дома, мыло ручной работы, сладости и многое другое
Чтобы принять участие в мероприятии - необходимо оставить заявку по этой ссылке: https://t.me/ t4iCKMbIuJ1iNWRi
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Евгения Парфентьева