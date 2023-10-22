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С 1 декабря в Кашире стартует Новогодняя ярмарка

22 октября 2023, 14:43
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жителей микрорайона Кашира приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Ярмарка откроется 1 декабря и будет работать до 7 января в Городском парке Каширы.

Жители микрорайона смогут прогуляться по парку, присмотреть подарки родным и близким, да и просто погрузиться в волшебную атмосферу зимней сказки.


Посетить ярмарку можно не только в качестве гостя, но и участника. Любой каширянин может продемонстрировать своё творчество и познакомиться с потенциальными клиентами.

Поторговать на ярмарке можно любыми товарами, которые вы производите: вязаные игрушки, варежки и свитеры, елочные и керамические игрушки, украшения для дома, мыло ручной работы, сладости и многое другое

Чтобы принять участие в мероприятии - необходимо оставить заявку по этой ссылке: https://t.me/ t4iCKMbIuJ1iNWRi

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#ярмарка
#творчество
#подарки
#кашира
#подмосковье
#новый год
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Автомобилисты требуют ограничить комиссии дилеров
22 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/mesteban75

Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России обращение, где просит обратить внимание на слишком высокие комиссии дилеров, а также принять меры для ограничения таких комиссий.
Национальный автомобильный союз (НАС) обращает внимание на слишком высокие дилерские комиссии. О письмах, направленных ведомствам, пишет в телеграм-канале вице-президент союза Антон Шапарин.
 
Купить даже подержанную машину сейчас не может себе позволить большинство жителей РФ. Цены на автомобили стали слишком высокими. Люди берут автомобильные кредиты со ставкой порой больше 18%. Комиссия крупного дилера за оформление таких кредитов может достигать ещё 9% от размера займа.
 
НАС надеется, что на эту проблему обратят внимание и скорректируют законодательство таким образом, чтобы появилась хоть какая-то экономия. Комиссии следует ограничить, по мнению автомобилистов, максимальной планкой в 4%.

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#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
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В Кашире провели профилактическое мероприятие «Автобус»
22 октября 2023, 14:31

Фото: iStock/m-gucci

В Кашире провели профилактическое мероприятие «Автобус», об этом сообщила пресс-служба ОМВД по городскому округу Кашира.
Мероприятие проводили с 16 по 22 октября. 

Целью определили снижение аварийных ситуаций при пассажирских перевозках на общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники внимательно проконтролировали соблюдение водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения (ПДД), а также выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями всех правил, предусмотренных российским законодательством, которые предусмотрены для осуществления пассажирских перевозок. 

Каширские сотрудники ОГИБДД также проследили за соблюдением режима труда и отдыха водителей, а также технической профилактикой транспортных средств.

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#пдд
#автобусы
#транспорт
#кашира
#подмосковье
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Умер бывший депутат Госдумы трех созывов Пузановский
22 октября 2023, 14:12

Фото: istock/SergeyPankratov

В нижней палате парламента Андриан Пузановский представлял интересы избирателей Костромского одномандатного округа.
Скончался 81-летний экс-депутат трех созывов Госдумы Андриан Пузановский. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале.
 
«21 октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы», – сообщил политик.
Неверов работал вместе с Пузановским в «Народном депутате». Он  вспоминает Андриана Пузановского как яркого и отзывчивого человека.
 
Андриан Пузановский родился 3 января 1942 года. Был доктором экономических наук, руководителем кафедры в Костромском сельскохозяйственном институте, в Госдуме третьего созыва был в группе «Народный депутат».

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#госдума
#депутат
#депутаты
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Воспитанник омского детдома рассказал об ужасах «Большеуковского дома детства»
22 октября 2023, 13:59

Фото: .istockphoto/AndreyPopov

Бывший воспитанник «Большеуковского дома детства» в Омской области, где издевались над 15-летней девочкой, рассказал, в каких условиях там живут дети.
По словам Евгения, пишет «Газета.Ru», воспитатели детдома бьют воспитанников и «ломают детям психику».
 
«Замдиректора Волкова Людмила Ивановна закрывала глаза на то, что воспитатели били детей. Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей. Я сам иногда плохо себя вел, огрызался, матерился. Потому что они психику так ломают всем детям. Ребенок может огрызаться, материться, уроки не сделать — они могут в «психушку» отправить за это»,- вспоминает Евгений.
Бывший воспитанник рассказывает, что ему об голову разбивали тарелку, ломали корзинку с хлебом.
 
«А когда проверка приезжала — они постельное белье новое стелили, заставляли все мыть, чтобы в группе было чисто. В туалете вообще никогда бумаги не было, а тут положат. Кружки были железные, а как проверка приезжала — ставили стеклянные. И готовили получше, повкуснее, побольше», —рассказывает Евгений.
Евгений утверждает, что порции были маленькими, а часть продуктов работники детдома относили домой.
 
«Ложку картошки на тарелку размажут — нате, ешьте. Хлеба давали два кусочка, он вообще тоненький. Нам приходила, например, целая туша говядины. Повар и директор брали это мясо и между собой делили. Обделяли нас по полной», — вспоминает Евгений.
При этом, по словам Евгения, в детдоме были хорошие воспитатели, но их «единицы».

«Была хорошая воспитательница. То конфеты принесет, то еще что-нибудь. А Волкова Людмила Ивановна кричала, что нельзя ничего таскать. Хотя нет ничего такого в том, что воспитатель принес детям конфеты или еще какие-то сладости», — говорит Евгения. 
В субботу, 21 октября, юрист и правозащитник Никита Сорокин выложил  видео, на котором подростки из «Большеуковского дома детства» бьют и издеваются над  сверстницей. Одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками. Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

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#дети
#ск рф
#новости
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SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink
SpaceX осуществила запуск Falcon 9 и вывела 23 спутника Starlink на орбиту
22 октября 2023, 13:06

Фото: iStock/Sundry Photography

Американская SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками Starlink и успешно вывела их на орбиту. Об этом компания сообщила в официальном аккаунте в социальной сети Х.
Запуск был осуществлен в воскресенье, 22 октября. 

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база. Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

Напомним, в апреле этого года сверхтяжелая ракета Starship Илона Маска взорвалась вскоре после запуска. Первая степень не смогла вовремя отделиться.

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#ракета
#компании
#база
#маска
#новости
#илон маск
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В России не планируется менять схему поступления в 10-й класс и колледжи
Рособрнадзор заявил, что изменения модели поступления в 10-й класс пока не будет
22 октября 2023, 12:54

Фото: iStock/Zhang Shu

Никаких действий, которые направлены на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев сообщил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Он отметил, что её изменят в ближайшее время. 

После чего в Рособрнадзоре пояснили, что это мнение было частным. 

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что в российских школах в данный момент не хватает около 11 тысяч учителей. Она сказала, что властям о проблеме известно. Правительство принимает меры для того, чтобы покрыть дефицит, в том числе с помощью проекта «Земский учитель».

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#мнение
#рф
#образование
#школа
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В МИД РФ рассказали, сколько россиян отказались от гражданства в этом году
МИД РФ: в этом году от гражданства РФ отказались 4,4 тысячи человек
22 октября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/yanik88

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что примерно 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства в 2023 году.
По данным Климова, за первые 9 месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом вступили 15,1 тыс. человек. Большинство приходится на детей, рожденных в смешанных браках, пишет РИА Новости. 

За этот год российские загранучреждения удостоверили наличие гражданства по рождению 12,5 тыс. детям. 

Ранее сообщалось, что в Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Минспорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд за границу для талантливых отечественных спортсменов.

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#гражданство
#россия
#новости
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В Кашире ко Дню белой трости провели праздничную программу «Наперекор судьбе»
22 октября 2023, 11:50

Фото: iStock/verve231

В краеведческом музее Каширы провели мероприятие «Наперекор судьбе», приуроченное ко Дню белой трости, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
15 октября 1970 года Международная федерация слепых учредила Международный день белой трости. Это, скорее, не праздник, это своеобразный знак победы, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

В Кашире этот день отметили в краеведческом музее, проведя мероприятие «Наперекор судьбе». 

Для посетителей мероприятие в этот день выступил вокальный ансамбль «Журавушка». Посетители праздничной программы также смогли ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества участников мероприятия.

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#праздник
#мероприятия
#кашира
#подмосковье
#музей
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В Кашире организовали проект по сдаче старых шин «Мегабак»
22 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Каширяне могут сдать свои старые шины и выиграть сертификат на покупку новых в пунктах «Мегабак», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Акция пройдёт с 15 октября по 15 ноября. Принести свои старые покрышки каширяне могут в пункты приема проекта «Мегабак».

Для участие в розыгрыше необходимо сделать креативную фотографию с шинами на площадке «Мегабак», а затем опубликовать её во «ВКонтакте» и добавить к посту хэштег #сдалшинынаМегабак. 

После 15 ноября самые интересные и оригинальные работы получат сертификат от партнеров компаний переработчиков вторичных ресурсов и смогут получить абсолютно новый комплект шин для автомобиля. 

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