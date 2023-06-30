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Минстрой РФ: с 1 июля возвращаются старые правила приемки квартир в новостройках
Начиная с 1 июля 2023 года, завершается действие специальных мер, введенных в марте 2022 года для поддержки строительной отрасли в кризисный период. Эти меры изначально были действительны до конца 2022 года, но были продлены до 30 июня 2023 года, передает РИА Новости.
До введения этой политики 214-ФЗ и закон о защите прав потребителей регулировали отношения между застройщиками и дольщиками. Согласно введенным изменениям, дольщики, обнаружившие несущественные дефекты в новостройках, не могли отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры, в отличие от существенных недостатков. Кроме того, срок для устранения дефектов был увеличен до 60 дней. Застройщики также получили исключительное право приглашать эксперта для проверки квартиры, при условии что эксперт соответствует установленным критериям.
С 1 июля 2023 года отношения между застройщиками и дольщиками снова будут регулироваться в соответствии с 214-ФЗ, как указано в заявлении пресс-службы Минстроя России. Это означает, что дольщики снова смогут отказаться от подписания акта приема-передачи, если найдут какие-либо недостатки, независимо от их важности.
Первый вице-президент Glorax Александр Андрианов подчеркнул, что суды обычно не разделяют дефекты по степени важности, и наличие даже незначительного недостатка может дать право дольщику отказаться от приема объекта.
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До введения этой политики 214-ФЗ и закон о защите прав потребителей регулировали отношения между застройщиками и дольщиками. Согласно введенным изменениям, дольщики, обнаружившие несущественные дефекты в новостройках, не могли отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры, в отличие от существенных недостатков. Кроме того, срок для устранения дефектов был увеличен до 60 дней. Застройщики также получили исключительное право приглашать эксперта для проверки квартиры, при условии что эксперт соответствует установленным критериям.
Первый вице-президент Glorax Александр Андрианов подчеркнул, что суды обычно не разделяют дефекты по степени важности, и наличие даже незначительного недостатка может дать право дольщику отказаться от приема объекта.
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Артем Кузьмин