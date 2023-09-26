С 1 октября банки помогут ЦБ РФ быстрее выявлять телефонных мошенников

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Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин заявил, что с 1 октября вступают в силу новые правила Центробанка, которые позволят быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом пишет «Прайм».
«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — цитирует агентство слова собеседника.
С октября ЦБ РФ будет получать от банков максимально полную информацию о мошеннических переводах и их фигурантах. Ранее банки указывали только конечного получателя похищенных средств. Нововведения же позволят раскрывать информацию о спорных переводах по более чем пятидесяти признакам.
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