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С 1 октября банки помогут ЦБ РФ быстрее выявлять телефонных мошенников

26 сентября 2023, 02:19
Фото: iStock/chingyunsong

Фото: iStock/chingyunsong

Резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин заявил, что с 1 октября вступают в силу новые правила Центробанка, которые позволят быстрее выявлять телефонных мошенников. Об этом пишет «Прайм».

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — цитирует агентство слова собеседника.

С октября ЦБ РФ будет получать от банков максимально полную информацию о мошеннических переводах и их фигурантах. Ранее банки указывали только конечного получателя похищенных средств. Нововведения же позволят раскрывать информацию о спорных переводах по более чем пятидесяти признакам.

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#банки
#юрист
#цб рф
#жертвы
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Собчак рассказала о звонке Кадырова
26 сентября 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Телеграм-канале рассказала, что ей позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Ксении, разговор длился около сорока минут и проходил в режиме видеосвязи. В ходе беседы чеченский лидер похвалил своего сына Адама за избиение Никиты Журавеля, которого ранее арестовали за сожжение Корана.

«Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина», — процитировала Собчак слова Кадырова.

Он добавил, что не будет наказывать сына за такой поступок, однако «если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».

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#мужчина
#кадыров
#избиение
#сын
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Какой сегодня праздник: что было 26 сентября, кто отмечает именины
26 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/LanaSweet

26 сентября отмечается сразу несколько праздников в России и мире. В этот день стоит вспомнить об окружающей среде, экологии и опасности применения ядерного оружия. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества приурочены к этому дню и какие приметы стоит соблюдать.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия


                                                                                                                                   Фото: istock/dzika_mrowka

Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года. Основной задачей этого торжества является напоминание о том, какую угрозу представляет собой ядерное оружие для всего живого на планете. Организация призывает к уничтожению ядерного оружия и часто проводит заседания и конференции, на которых призывает страны к ядерному разоружению.

 

Всемирный день здоровья окружающей среды   

 
Этот день служит напоминанием человечеству о необходимости защищать экологию. Праздник отмечается во всем мире ежегодно. Идея установить торжество возникла в 1986 году в ходе Всемирной конференции по охране окружающей среды. С тех пор к проблемам экологии ежегодно привлекают внимание и напоминают о ее важности.

 

Всемирный день контрацепции

 
Впервые праздник был отмечен в 2007 году. С инициативой учредить этот день выступили несколько организаций, деятельность которых направлена на решение проблем населения с репродукцией и планированием семьи. Задача праздника состоит в том, чтобы ограничить число абортов и напомнить женщинам об их репродуктивных правах. Контрацепция позволяет избежать беременности в тех случаях, когда женщины не готовы стать матерями, не прибегая к прерыванию беременности.
 

День встречи со старыми друзьями


                                                                                                                 Фото: iStock/Ridofranz
 
Благодаря дружеским отношениям люди получают положительные эмоции. Примечательно, что в возрасте девяти месяцев человек уже начинает осознавать, что означает дружба. Ученые доказали, что  на эмоциональное состояние человека оказывает положительное влияние дружеское общение. Этот день принято провести в кругу товарищей, знакомых, приятелей и тех, кого точно можно назвать другом.

 

День рождения граммофона


Этот инструмент был впервые использован в 1887 году. Именно день установления патента на граммофон считается его Днем рождения. Более ста лет праздник отмечается настоящими любителями музыки. В настоящее время сложно представить, как игла, двигаясь по пластинке, воспроизводила звук. В этот день стоит познакомиться с историей создания музыкального устройства и больше узнать о принципах его работы.

День памяти священномученика Корнилия


Согласно церковному поверью, ангел явился Корнилию во время молитвы. Он сообщил ему, что Бог велел послать людей за Петром. Прибывший в дом Корнилия Петр, начал проповедь о жизни и деяниях Спасителя. Корнилий стал первым из язычников, кто перешел в христианство. Через некоторое время началась борьба с идолопоклонством. Корнилий вошел языческий храм и стал читать молитвы. В эту же минуту началось землетрясение и храм оказался полностью разрушенным. Вскоре все жители приняли христианство. Существует примета: в День памяти Корнилия нельзя играть свадьбы и веселиться. Если в праздник на улице дождь, то можно выйти под него и смочить волосы. Это подарит добрые мысли на весь следующий год и придаст сил.

Именины: Степан, Петр, Николай, Илья, Александр
 
#храм
#праздник
#семьи
#люди
#эмоции
#оон
#ядерное
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Федор Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии
25 сентября 2023, 22:48

Фото: iStock/mr-fox

Путешественник Федор Конюхов рассказал журналистам, что собирается впервые в истории перейти Тихий океан в одиночку на катамаране на солнечной энергии с научной программой по исследованию микропластика.
«Я ухожу на шесть месяцев, у меня программа — микропластик в океане. Я пойду на катамаране, это будет на солнечных батареях», — цитирует РИА Новости слова Конюхова.

На официальном сайте путешественника уточняется, что на первом этапе экспедиции он преодолеет путь от Канарских до Карибских островов через Атлантический океан, а на втором — через Тихий океан от Чили до Австралии.

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#путешествие
#мужчина
#австралия
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«Правильно сделал»: Кадыров признал, что его сын Адам избил поджигателя Корана
Кадыров признал, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана
25 сентября 2023, 20:50

Фото: istock / globalmoments

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 сентября в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – выразил мнение глава Чечни.
Рамзан Кадыров также добавил, что в Российской Федерации действует закон, который защищает Священные Писания и религиозные ценности граждан охраняются на высшем уровне. 

Напомним, что Журавель сжег Коран 4 мая по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей и снял это на камеру, после чего отправил видео сотрудникам СБУ. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих и задержал поджигателя.  Позже, в середине августа, Журавель, находясь в СИЗО в городе Грозный, обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением, что его избил сын Рамзана Кадырова.  

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США ввели санкции против крупнейшего в мире производителя титановой продукции
Санкции США коснулись компании ВСМПО-Ависма , производящей продукцию из титана
25 сентября 2023, 20:14

Фото: iStock/sasha85ru

США ввели санкции против крупнейшего производителя титановой продукции, компании ВСМПО-Ависма из Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра официальным документов американского правительства.
Такая мера привела к приостановке экспорта титановой продукции в США.

Ранее сообщалось, что Минторг США ввёл санкции против пяти российских и 23 зарубежных компаний. В России ограничения коснулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».

Кроме того, ввести дополнительные антироссийские санкции может и Южная Корея, которая недовольна переговорами России и КНДР о военном сотрудничестве. 

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#сша
#производство
#экспорт
#металл
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ООН прокомментировали участие нациста в заседании парламента Канады
25 сентября 2023, 20:07

Фото: istock / Viktor Sidorov

Чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов во время Второй мировой войны, недопустимо. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Заявление последовало после просьбы дать комментарий на овации канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке. Информацию сообщает РИА Новости.
Спикер палаты в Оттаве уже извинился за приглашение этого человека. 

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — заявил Дюжаррик.
Напомним, что Хунку пригласили 22 сентября за заседание канадского парламента, приуроченное к визиту украинского президента Владимира Зеленского. На заседании мужчину представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны» и осыпали аплодисментами. По факту 98-летний мужчина оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС «Галичина», которая воевала против войск СССР и «прославилась» своими ужасными поступками по отношению к евреям, белорусам, полякам и словакам. Кроме того, подразделение состояло в основном из националистов из Украины. 

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#новости
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Метеоролог Позднякова предрекла возвращение умеренного тепла в столице
25 сентября 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что во второй половине этой недели тепло вернётся в Москву.
«Во вторник и среду у нас будет умеренное тепло, и минимальная температура составит 7-15°C в Москве и по области, в четверг температура в дневные часы будет повышаться и достигнет отметки уже 20°C, а в пятницу может быть даже выше», — прокомментировала Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она добавила, что первые пять дней октября будут комфортными для горожан в температурном плане, заморозков пока не предвидеться.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал, что предстоящая неделя в Москве и Подмосковье будет тёплая и без дождей.

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#тепло
#погода
#москва
#осень
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Все подмосковные детские сады перешли на стандарт «Предшкола»
25 сентября 2023, 18:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«В этом году открываем 48 детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и применять там лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с трёх лет готовить ребёнка к первому классу чтобы он показывал высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией. Это для многих ребят является барьером в школьной жизни», – отметил Воробьёв
Внедрять стандарт «Предшкола» в регионе начали два года назад. В 2023-м программа стала работать во всех детсадах Подмосковья. Она обеспечивает комфортный переход от дошкольного обучения к школьной скамье.
«Важны и новые методики, и современное оборудование, и взаимодействие со школой не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов. Они проводят совместные мероприятия. Самое активное участие в пилотировании проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь», – заявил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
Он добавил, что с октября начинается повышение квалификации воспитателей на базе Гимназии Е.М. Примакова и наших лидеров по реализации проекта. У всех команд муниципальных детсадов будет возможность познакомиться с передовыми методиками
 
В этом году в регионе двери для воспитанников открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. Также в этом году в Московской области провели капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023-го завершат работы еще в 12. 
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#детские сады
#детсад
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В Севастополе разработали алгоритм оповещения населения об угрозе воздушной атаки
Губернатор Севастополя Развозжаев заявил о новом плане оповещения населения
25 сентября 2023, 18:08

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти Севастополя разработали алгоритм оповещения об угрозе воздушной атаки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Алгоритм выглядит следующим образом: сначала военные передают информацию о воздушной тревоге, после чего губернатор лично даёт команду о запуске сигнала. Затем Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) запускает городские сирены и громкоговорители. После происходит публикация предупреждения в Telegram-канале Развожаева. Следом сигнал тревоги начинает транслироваться по местному радио и телевидению. 

Губернатор Севастополя отметил, что у населения есть от 30 до 50 минут, чтобы выполнить требования властей по обеспечению собственной безопасности – либо проследовать в укрытие, либо остаться дома и следовать установленным правилам.

Также Развожаев добавил, что управляющие компании и районные администрации вновь проинформируют жителей о расположении укрытий в каждом из районов города.

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#севастополь
#обстрел
#безопасность
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