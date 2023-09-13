С 1 октября стоимость ЖКУ вырастет на 1,5 тысячи рублей

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С 1 октября некоторым жителям России придется оплачивать дополнительную сумму за коммунальные услуги. Информацию сообщает Primepress, ссылая на экспертов.
Ведомства будут считать затраты на общее содержание имущества дома и отопления квартир не во всех домах, а только там где установлены счетчики. К примеру, если траты электроэнергии, воды и тепла превышают норму, жильцам будут выставляться дополнительная суммы для оплаты.
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Алина Юрчак