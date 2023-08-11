С 11 августа на М-1 «Беларусь» изменится схема движения транспорта

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что на участке дороги от съезда к парку «Патриот» до пункта взимания платы на 45-м км будет организовано одностороннее движение в сторону Москвы. Будут установлены соотвествующие дорожные знаки.
Дорога в парк «Патриот» будет осуществляться развязку на 59-м км М-1 «Беларусь».
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