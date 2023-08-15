С 15 августа поездки на аэроэкспрессе станут выгоднее

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Чтобы получить кешбэк необходимо выполнить условия:— Пройти регистрацию в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
— Оплатить билет на «Аэроэкспресс» с помощью Системы быстрых платежей.
Приорести билет на поезда «Аэроэкспресса» можно: в кассах, мобильном приложении «Аэроэкспресс», на сайте, в билетных автоматах и у мобильных билетных кассиров компании.
Кешбэк поступит на счёт в течение 3 дней. Максимальная сумма кешбэка составляет 1500 рублей.
Действие акции ограничено, она продлится до 15 января 2024 года.
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