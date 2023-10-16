С 16 октября для украинцев вводится особый порядок въезда в Россию

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Российская Федерация с 16 октября временно ввела особый порядок въезда для граждан Украины, которые прибывают с территории других стран.
Теперь они могут въезжать в Россию только либо через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, либо через пункт пропуска, который находится в московском аэропорту Шереметьево.
Это правило не действует в отношении несовершеннолетних украинцев в возрасте до 14 лет, если они въезжают в РФ самостоятельно либо в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа российских граждан.
Введение нового порядка правительство РФ назвало временной мерой, которая направлена «на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
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Это правило не действует в отношении несовершеннолетних украинцев в возрасте до 14 лет, если они въезжают в РФ самостоятельно либо в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа российских граждан.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
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Артем Путинцев