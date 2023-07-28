С 26 июля по 2 сентября в Солнечногорске пройдет восемь смен Всероссийского форума «Территория смыслов»

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Первыми участниками форума стали 350 представителей смены «Мыслить» Следующая смена «Убеждать» начнется 31 июля, участники которой станут подростки от 14 до 17 лет.
По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксении Разуваевой, ранее в форуме участвовали только совершеннослетние представители молодежи.
Отметим, что в ближайшем будущем завершится строительство нового кампуса Мастерской управления «Сенеж». На территории организовано все для комфортного и качественного образовательного процесса.
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«Те кто отбирают участников, смотрят на активность в различных форумах, лекциях, волонтерство, если опыта в такой деятельности не хватает, то скорее всего не возьмут на форум. На «Территорию смыслов» едет молодежь, которая активно участвует в общественной жизни и политически заинтересована. Я поехала на первую смену, мы подготавливаем мыслительную базу, находим новые идеи, а следующая смена будет их уже реализовывать на практике», - поделилась участница форума Дарья.
«Для нас форум «Территория смыслов» в этом году особенный, ведь участники стали нашими первыми гостями. Благородя новому кампусу, в «Сенеже» одновременно смогут получать знания 1 500 человек, это в 4 раза больше, чем раньше. Наша главная задача, создать максимально комфортные условия для обучения молодежи», - рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
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Дана Игумнова