С 4 по 6 ноября на ВДНХ состоится просветительский марафон «Знание.Первые»

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Участники смогут пообщаться со спикерами, узнать о достижениях РФ в различных сферах и принять участие в призовых конкурсах.
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Фото: istock /kasto80
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«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — приказал чеченский лидер представителям МВД и Росгвардии.Ранее глава Чечни прокомментировал беспорядки, произошедшие в Дагестане. Он осудил участников погромов и заявил, что нельзя громить аэропорты в поисках людей другой национальности и идти на поводу у российских противников.
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Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
«Я и мои сотрудники регулярно проводим такие встречи с молодежью вы рамках правового просвещения. Хочу отметить, что ребята знают свои права и обязанности и им интересна правовая культура». — отметила Ирина Фаевская.
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Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Восстановление полигона ТКО «Заволенье» производится в рамках федерального проекта «Чистая страна».
«Это был один из самых непростых полигонов Подмосковья с точки зрения выбора проектных решений рекультивации. Он эксплуатировался в течение полувека. За эти годы его площадь разрослась почти до 12 гектаров, здесь накопилось свыше 900 тысяч кубометров мусора. <…> », - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что этот проект позволит улучшить условия для жизни почти 54 тысячам человек.
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