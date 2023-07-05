С 5 июля доступ в Киево-Печерскую лавру ограничат

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В украинской столице с 5 июля ограничат доступ в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщается на официальном сайте обители.
При этом «нижний» вход, расположенный около храма в честь Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник», с 5 июля будет закрыт постоянно.
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Диана Аванесян