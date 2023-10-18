С 9 по 16 октября операторы «112» в Кашире отработали 2507 вызовов

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С 9 по 16 октября операторы системы-112 в Кашире отработали 2507 вызовов, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Отмечается, что из 2507 звонков, 855 поступило через Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а остальные 1682 – через единый номер 112.
Отмечается, что звонить на номер «112» следует только в том случае, если вы действительно нуждаетесь в экстренной помощи.
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«Скорая медицинская помощь – 427, полиция – 106, в том числе пожарная служба – 17, газовая служба – 38, остальные не экстренные вызовы – 1919 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие)», – прокомментировали ситуацию представители администрации.
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