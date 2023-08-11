С космодрома Восточный запустили созданную в Химках станцию «Луна-25»

Фото: администрация г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников НПО имени С. А. Лавочкина с успешным запуском автоматической станции «Луна-25», созданной на этом предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех сотрудников! В нашем городе работают талантливые ученые, инженеры, испытатели, которые прославляют Химки далеко за пределами страны. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы реализуем для молодых учёных программу "Социальная ипотека". Так, в этом году 12 сотрудников получат сертификаты на покупку жилья», – отметил Волошин.«Луна-25» отправилась к естественному спутнику Земли с космодрома Восточный. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией оторвалась от стартового стола 11 августа в 2:10.57 по московскому времени. Разработка совершит посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы. Работа на лунной поверхности продлится в течение одного года.
«Луна-25» станет первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Советские аппараты прилунялись в экваториальной зоне Луны. Новой станции предстоит обеспечить посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Возвращаемого аппарата у неё нет.
НПО имени С. А. Лавочкина также создаёт космические аппараты для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что будет способствовать динамичному развитию северных регионов России.
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