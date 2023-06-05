С момента открытия в фонд «Защитники Отечества» поступило более 100 обращений

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Региональное отделение начало работу 1 июня в Красногорске. Его возглавила председатель женсовета одной из воинских частей, представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова.
«За первые два дня работы Центра помощи военнослужащим туда пришло около 50 посетителей», — отметила представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.В Центр активно поступают обращения от военнослужащих и членов их семей.
За время работы сотрудники Центра обработали уже более 113 обращений.
Помещение фонда оборудовано для инвалидов. Сейчас в региональном отделении работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психологи, а также 40 социальных координаторов. Все они прошли обучение. Каждый будет координировать комплексную поддержку и сопровождения бойцов и их семей.
Ранее сообщалось, что в филиале фонда «Защитники Отечества» открыли дополнительный блок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.