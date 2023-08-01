С монумента «Родина-мать» в Киеве полностью демонтировали герб СССР

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В Киеве завершился демонтаж советского герба со щита монумента «Родина-мать». Об этом сообщают украинские СМИ.
Издание УНИАН отмечает, что демонтаж завершён, теперь начнутся дальнейшие работы. Журналисты информагентства назвали это событие «концом эпохи».
Демонтировать герб собирались ещё в 2015 году, но постоянно откладывали из-за высокой стоимости. Также были опасения по поводу нарушения устойчивости монумента.
13 июля этого года государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала разрешение на проведение снятия символики.
Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.
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Демонтировать герб собирались ещё в 2015 году, но постоянно откладывали из-за высокой стоимости. Также были опасения по поводу нарушения устойчивости монумента.
Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев сообщил, что герб будет помещён в музей, посвящённый участию Украины во Второй мировой войне.
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Анастасия Чинкова