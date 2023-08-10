Радио1
Главная / Новости / Общество/ С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали еще 100 навалов мусора

С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали еще 100 навалов мусора

10 августа 2023, 12:52

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В подмосковных лесах ликвидировано 100 мусорных навала с начала августа. Этой работой занимались сотрудники Комлесхоза, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 куб. м», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лидерами по устранению мусорных навалов стали: Можайск, Щёлково, Серпухов, Ступино и Электрогорск. По сей день не приступили к работам по устранению мусора муниципалитеты: Волоколамск, Коломна и Долгопроудный.


Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 городских округах. На уборку мусора в этом году муниципалитетам выделяются средства из бюджета.

Читайте также:

Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

В Красногорске усилили контроль за несанкционированным сбросом строительных отходов.

Минэкологии провел рейд в Шатурском заказнике.
#серпухов
#ступино
#уборка
#август
#рейд
#электрогорск
#контроль
#коломна
#георгий филимонов
Читайте нас в
Демограф Крупнов раскрыл, сколько в России нищих семей с детьми
Демограф Крупнов заявил, что 57% многодетных семей в России находятся за чертой бедности
10 августа 2023, 12:44

Фото: IStock/Elena Gromova

Четырёхдневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых трое и более детей. Зарплату при этом планируют сохранить в полном размере.
Председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «Радио 1» инициативу оценил. Однако он добавил, что для решения демографических проблем нужно создать культ многодетности в стране. Но пока это невозможно.
«Единственный способ нам прекратить вымирание — это создать культ многодетности в стране. Многодетные семьи нужно сделать экономической и социально-статусной элитой нашей страны, имеющие все преференции и льготы. Но у нас 57 процентов многодетных семей находятся за чертой бедности. Получается каждый ребёнок – это билет в нищету. У нас не стимулируется фундаментально поездка на отдых для многодетных семей, мы делаем неподъёмным этот отдых», — сказал демограф.
Юрий Крупнов предложил также ввести отдельные гранты для многодетных семей, в которых воспитывается больше пяти детей.
«Нужно платить по 50-80 тысяч рублей от количества детей автоматически. Даже не обсуждая ничего. Только тогда мы не вымрем», — заключил эксперт. 
Читайте также: 

Экономист Зубец: многодетных перестанут брать на работу после перехода на четырёхдневку

Адвокат Айвар призвала освободить женщин от домашних дел, чтобы повысить демографию

В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов
#льготы
#семьи
#многодетные семьи
#бедность
Читайте нас в
Депутат Нилов объяснил отказ от сокращенного рабочего дня
10 августа 2023, 12:20

Фото:istockphoto/fizkes

Глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что сокращение рабочего дня в России приведёт к коллапсу рабочего рынка.
NEWS.ru приводит комментарий депутата:
 
«Подобная инициатива приведет к коллапсу рабочего рынка, что приведет к инфляции», — рассказал Ярослав Нилов.
В пример он привёл двух рабочих: один добирается на работу 15 минут, а другой едет 3 часа на электричке. Нилов предположил, что работодатель, вероятно, возьмёт к себе в штат первого, а это уже можно считать «трудовой дискриминацией».
 
Нилов заметил, что можно присмотреться к удаленному формату работы, который достаточно хорошо проявил себя во время пандемии коронавируса.

Ранее в Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Предполагается, что зарплату при этом сокращать не будут.

Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что инициатива имеет негативные последствия. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многодетных матерей в этом случае перестанут брать на работу, так как работодателю такие сотрудники будут невыгодны.

«Их просто перестанут брать на работу. Чтобы эта инициатива сработала, государство должно за этих многодетных матерей доплачивать. Работодатель, принимая на работу многодетную мать, должен получать от государства налоговые льготы, например, не платить подоходный налог или социальные страховые взносы в уменьшенном размере. То есть ему должны доплачивать неотработанное время», — сказал Алексей Зубец.
Читайте также:

Экономист Зубец: многодетных перестанут брать на работу после перехода на четырёхдневку

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В России предложили ввести госрегулирование цен на такси
#работа
#карьера
#рабочие места
Читайте нас в
Президент Абхазии Бжания обратился в больницу во время визита в Россию
10 августа 2023, 12:07

Фото: istockphoto/humonia

Президента Абхазии Аслана Бжанию обследуют в одной из клиник Москвы.
Пресс-служба политика сообщает, что во время рабочего визита в Москву  Бжания обратился в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
 
Сообщается, что него диагностировано обострение мочекаменной болезни, но угрозы жизни нет.

Ранее руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии будет стоить дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта.

«В Абхазии для двоих взрослых и ребенка если брать комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. рублей. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. рублей», — приводит слова Ржевской NEWS.ru.
По словам Ржевской, Абхазия стала одним из наиболее дорогих направлений, поэтому туда достаточно легко приобрести путевки.

Читайте также:

В Абхазии изъяты тысячи литров несертифицированного алкоголя

Абхазия в 20 раз увеличила штраф за прогулки в купальнике по городу

Глава турагентства Ржевская: отдых в Абхазии для россиян впервые за 20 лет стал дороже Египта
#госпитализация
#больница
#президент
Читайте нас в
Дорожники начали ремонт дороги к Павловскому Посаду
10 августа 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Павловском Посаде приступили к ремонту участка дороги «Кузнецы —Павловский Посад» от Горьковского шоссе до моста через реку Клязьму вблизи микрорайона Автомобилист.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что работы по ремонту дорожного покрытия в Павловском Посаде проводятся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Реализация ремонта этого участка дороги улучшит комфортную транспортную доступность для порядка 15 тысяч водителей автотранспорта.

Этот дорожный участок связывает Павловский Посад с р.п. Большие Дворы, многочисленным деревнями и СНТ и трассами М-12 и М-7 «Волга». 

На сегодняшний день дорожники начали фрезеровку дорожного полотна. Работы проводятся в ночное время суток. После проведения всех подготовительных работ, специалисты проложат новый асфальт протяжённостью 7,5 километров. В рамках рентных работ также укрепят обочины и нанесут разметку.

Читайте также:

Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия.

На Носовихинском шоссе в Балашихе начали укладывать новый асфальт.

Дорожники Подмосковья приступили к ремонту центральной дороги в Любучанах.
#павловский посад
#волга
#дороги
#шоссе
#дворы
#снт
#дорога
#специалисты
Читайте нас в
Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
10 августа 2023, 11:30

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты Комлесхоза сообщают, что 10, 11 и 12 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 9 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 10 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности, в Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В пятницу, 11 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском и Подольском лесничествах — IV класс, Егорьевском, Луховицком, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

В субботу, 12 августа на большей части подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Подольском лесничествах — IV класс, Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго.

В Московском регионе действует «жёлтый» уровень опасности.

До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю.

#сигареты
#жара
#пожар
#радио
#пожары
#возгорание
#метеоролог
#служба
Читайте нас в
В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек
Секретарь СНБО Данилов: власти Украины не смогли идентифицировать претендентов в олигархи
10 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/alzay

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в реестр украинских олигархов не внесли ни одного человека. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».
По словам Данилова, украинское правительство не может проверить предполагаемых лиц на соответствие критериям. В августе секретарь СНБО сообщал, что правительство проверяет 86 бизнесменов на соответствие критериям олиграха.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. По словам директора департамента санкционной политики министерства юстиции Инны Богатых, имущество российского дизайнера перешло в доход государства. 

Иск Минюста был удовлетворен судом. В распоряжении блогера были две квартиры в центре украинской столицы.

Читайте также:

На Украине заявили о конфискации квартир Артемия Лебедева в Киеве

СМИ: Украинские военкомы обогащаются за счет взяток от уклонистов

Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы
#суд
#квартиры
#имущество
#правительство
#счёт
#активы
Читайте нас в
Умер космонавт Александр Викторенко
10 августа 2023, 11:13

Фото: IStock/SergeyPankratov

Скончался один из испытателей «космического мотоцикла», 76-летний космонавт Александр Викторенко.
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина сообщил о смерти Александра Викторенко.

Космонавт Александр Викторенко родился в 1947 году. Является выпускником Оренбургского летного училища. Космонавтом стал в возрасте 31 года. В 1987-1995 годах 4 раза летал в космос. В сумме он провёл больше года в космическом пространстве. 
 
Александр Викторенко и Александр Серебров тестировали вместе установку для перемещения космонавтов в открытом космосе, которая известна под названием «космический мотоцикл».

Читайте также:

Умер режиссёр «Экзорциста» Уильям Фридкин

Умер 86-летний художник и иллюстратор сказок Николай Устинов

Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин

#космонавт
#космос
#мотоцикл
Читайте нас в
Выдающийся ученый Владимир Кашин отмечает день рождения
10 августа 2023, 10:57

Фото: официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Владимир Кашин является выдающимся учёным в области сельского хозяйства, советским и российским государственным и партийным деятелем, также он является депутатом Государственной Думы IV-VII созывов от Коммунистической партии Российской Федерации, Председателем комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии VI созыва и по аграрным вопросам VII созыва.
Родился 10 августа 1948 г. в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области. В 1971 г. окончил Рязанский сельскохозяйственный институт им. профессора П. А. Костычева (ныне Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева).

Кашин проработал в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Он прошёл путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. А на сегодняшний день он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук.

Под руководством Владимира Кашина создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур. 

Кашин автор около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.
С 2003 г. по настоящее время – Кашин депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV-VII созывов.

Владимир Кашин награждён орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. В 2019 году постановлением Губернатора Московской области Владимиру Кашину присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также: 

Депутат Госудмы Владимир Кашин стал почётным гражданином Московской области.

Депутат Колунов предложить распространить «Сельскую ипотеку» на Подмосковье. 

Реформатор подмосковной системы обучения Лысиков отмечает день рождения.
#подмосковье
#университет
#день рождения
#ссср
#депутат
#развитие
Читайте нас в
Jeep отзовёт для ремонта 45 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности
10 августа 2023, 10:56

Фото:istockphoto/molchanovdmitry

Американский автопрозводитель Jeep собирается отозвать для ремонта 44 708 рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, которые выпустили с 24 февраля 2021 года по 7 июня 2022 года.
Carscoops пишет, что у автомобилей, которые попали под отзыв, неправильно зафиксирована отделка средней стойки. Это может грозить тем, что подушки безопасности в случае аварии не сработают. 

Jeep начнёт рассылку уведомлений 22 сентября 2023 года. Владельцы должны будут приехать в ближайший дилерский центр, чтобы проверить правильность установки обшивки. 

Также Hyundai и Kia собираются отозвать в США для ремонта 91 тысяч автомобилей из-за рисков пожара.

Ранее вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.

Такое мнение высказал проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который уже более 20 лет специализируется на поставках машин из этой страны. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что запрет на экспорт коснулся гибридных автомобилей, электромобилей, а также машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Он подчеркнул, что для японцев рынок просядет прежде всего по тем машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне.

Читайте также:

Автодилер Колевинский: Япония будет терять по 700 тысяч $ в день из-за санкций на автомобили

Производство Lada Largus перенесут в Ижевск

На российском рынке увеличился спрос на подержанные автомобили


#автомобили
#автомобилисты
#машины
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников