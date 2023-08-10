С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали еще 100 навалов мусора

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
«Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 куб. м», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Лидерами по устранению мусорных навалов стали: Можайск, Щёлково, Серпухов, Ступино и Электрогорск. По сей день не приступили к работам по устранению мусора муниципалитеты: Волоколамск, Коломна и Долгопроудный.
Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 городских округах. На уборку мусора в этом году муниципалитетам выделяются средства из бюджета.Читайте также:
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