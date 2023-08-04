С начала года грибами отравились 108 жителей России

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В Роспотребнадзоре напомнили основное правило при «тихой охоте»: не уверен, что за гриб, — просто пройди мимо». Пренебрежение этим простым принципом может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу. Места для сбора грибов лучше выбирать подальше от автомобильных трасс, свалок, промышленных предприятий и населенных пунктов. Не стоит собирать старые, переросшие грибы. При заготовке и консервировании грибов важно соблюдать технологии подготовки и обработки, иначе в банке появятся бактерии клостридии, вырабатывающие яд ботулотоксин. Пои первых признаках отравления — тошноте, рвоте, боли в желудке, повышении температуры тела — следует немедленно вызвать скорую помощь и еще до приезда врачей принять абсорбенты.
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