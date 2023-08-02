С начала 2023 года на регистрацию ипотеки было подано 87,5 тысяч заявлений

80% заявлений на ипотечный кредит было оформлено в электронном виде.

Электронные сервисы Росреестра из года в год набирают всё большую популярность среди жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жители могут получить некоторые услуги на официальном сайте Росреестра. Одной из услуг, которая оказывается в электронном виде является регистрация договора долевого участия (ДДУ).





На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в Росреестр поступило около 28,4 тысяч заявлений, из которых 94 % были зарегистрированы в электронном виде.

Ведомство сообщает о функционировании услуги экстерриториального приема документов, при которой можно независимо от места расположения объекта недвижимости оформить государственную регистрацию права или поставить объект на кадастровый учёт.

Житель направляет документы в электронном виде, а Росреестр самостоятельно направляет их в территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта.

Услугой экстерриториального приема документов в отношении объектов недвижимости в другом регионе воспользовались порядка 70 тысяч раз с начала 2023 года.

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