С начала года пассажиры ЦППК воспользовались картами провожающего почти 50 тыс. раз

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
У пассажиров ЦППК есть возможность проводить родственника прямо до вагона или встретить друга с тяжелым багажом на перроне, не оплачивая проход и выход со станции с помощью карты провожающего.
Такая услуга доступна жителям на 125 пригородных станциях и 8 вокзалах Москвы.
В рамках этой услуги, сопровождающий может пройти на перрон вместе с пассажиром, ему даётся 30 минут, чтобы покинуть перрон и выйти обратно.
Карту сопровождающего можно оформить в кассе по покупке билетов со стикером.
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В рамках этой услуги, сопровождающий может пройти на перрон вместе с пассажиром, ему даётся 30 минут, чтобы покинуть перрон и выйти обратно.
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Центральная ППК перевезла с начала года около 268 млн пассажиров.
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Алиса Сергиенко