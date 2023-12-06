С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз

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С начала года жители Московской области 19 тыс раз воспользовались онлайн-записью на техосмотр на портале госуслуг региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Чтобы записаться на ТО автомобиля, нужно открыть региональный портал, выбрать ближайший пункт и заполнить короткую форму. Сервис доступен для автовладельцев уже два года», – сказала глава министерства Надежда Куртяник.За онлайн-услугой записи на ТО могут обратиться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов, транспортных средств с прицепами и полуприцепами.
Получить подробную информацию о сервисе и изучить карту пунктов ТО можно по ссылке.
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Лора Луганская