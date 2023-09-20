С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных

Фото: Минсельхозпрод МО
Хозяева не всегда выявляют вовремя укус клеща и обращаются в ветеринарные клиники слишком поздно. Вместе со слюной клеща в кровь животного попадают микроскопические паразиты пироплазмы и разрушают эритроциты крови. Если вовремя не начать лечение, животное может погибнуть.
На прием к специалистам Государственной ветеринарной службы можно записаться через портал госуслуг или позвонив в Единый контакт-центр по телефону 7 495 668 01 25.
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