Радио1
Главная / Новости / Общество/ С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных

С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных

20 сентября 2023, 20:04
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

С осенним потеплением в Подмосковье активизировались клещи, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Там напомнили владельцам собак всех пород и возрастов, что клещи переносят опасную для животных болезнь пироплазмоз.
С начала года в Подмосковье за ветеринарной помощью с укусом клеща обратились около 4 тыс хозяев домашних животных. Пироплазмоз подтвердился более чем в тысяче случаев.

Хозяева не всегда выявляют вовремя укус клеща и обращаются в ветеринарные клиники слишком поздно. Вместе со слюной клеща в кровь животного попадают микроскопические паразиты пироплазмы и разрушают эритроциты крови. Если вовремя не начать лечение, животное может погибнуть.


При обнаружении на питомце клеща ветеринары рекомендуют обратиться в ближайшую клинику и в течение 10-14 дней наблюдать за состоянием животного.

На прием к специалистам Государственной ветеринарной службы можно записаться через портал госуслуг или позвонив в Единый контакт-центр по телефону 7 495 668 01 25.

Читайте также:

В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов


#минсельхозпрод мо
#животное
#ветеринары
#клещи
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба
20 сентября 2023, 20:23

Фото: Минсельхозпрод МО

Краснокнижного ястреба обнаружили в железном капкане жители частного сектора в Наро-Фоминске. Они освободили птицу и доставили в ветеринарную клинику, рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
«Предположительно, хищник попал в капкан во время охоты за мышами. Ветеринары осмотрели ястреба и выявили только незначительные ссадины на лапах. Они обработали их антисептическим средством», – отметил Воскресенский.
Через два дня, убедившись в сохранении всех жизненных функций птицу, её выпустили в естественную среду.
 
Читайте также:

С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных

В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи
#минсельхозпрод мо
#птицы
#природа
#ветеринары
#сергей воскресенский
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей
20 сентября 2023, 19:57

Фото: Andrey Nikishin

Змеи в Подмосковье в дни бабьего лета выползают погреться перед долгой зимовкой. Активность пресмыкающихся в лесах заметили на востоке региона в Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
По его словам, скоро, когда пойдут дожди, и температура воздуха опустится до 10 градусов, змеи потянутся к местам зимовок. Они начнут собираться в укрытия и впадать в спячку. В одном укрытии может собраться от нескольких десятков до сотен змей.
 
В Московской области гадюки занесены в Красную книгу, и убивать их нельзя. Они регулируют численность грызунов.

 Читайте также:

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов

В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме
#комлесхоз мо
#олег баженов
#змеи
#природа
#осень
#бабье лето
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто
20 сентября 2023, 19:22

Фото: iStock/AndreyPopov

Аналитики выяснили, как часто россияне ремонтируют свои машины, сколько тратят на ремонт и обслуживание в год, а также какие инструменты и аксессуары считают самыми необходимыми. Об этом сообщает RT.
«Почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год», — приводит результат опроса RT.

По данным опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 63% россиян ремонтируют машину в автосервисе, 23% делают это самостоятельно, а 15% респондентов обращаются за помощью к друзьям или знакомым. 

Отмечается, что наиболее необходимыми вещами в автомобиле оказались запасное колесо и домкрат, остальные участники опроса выделили аптечку и огнетушитель, набор ключей и трос.

Читайте также:

Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя

Кабмин не поддержал законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских авто

Минфин назвал размер штрафа за отсутствие ОСАГО

#автомобиль
#ремонт
#осаго
#законопроект
#онлайн
#дачи
#дома
Читайте нас в
Россиянам рассказали о полезных приложениях для школьников
Эффективно и интересно: ТОП-10 приложений для школьников
20 сентября 2023, 19:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

На сегодняшний день существует множество приложений, которые помогают школьникам в обучении. О наиболее полезных и интересных приложениях сообщает RuNews24.
Для изучения языков

Фиксики: английский для детей. Это приложение ориентировано на учеников младших классов. С помощью яркой анимации, графики и интерактивных заданий ребенок с удовольствием будет изучать иностранный язык.

Duolingo. Это официальное приложение известной онлайн-платформы для изучения языков. Оно является подходящим не только для школьников, но и для их родителей. Приложение включает в себя различный набор языков, в том числе и маловостребованные.

DeepL Переводчик. По мнению авторов статьи на RuNews24, это один из лучших переводчиков, который обходит по качеству перевода Google или Яндекс. Приложение включает в себя 29 языков, с помощью него можно переводить не только текст, но и аудио речь.

Энциклопедии, ответы на вопросы, подготовка к ЕГЭ

Учебник «Фоксфорд». В нем любой школьник сможет найти интересующую информацию по разным предметам. Приложение предоставляет краткую справку с главными тезисами по теме.

Грамотей. Это приложение дает возможность проверять орфографию, а также улучшать ее. В программе содержится 20 заданий. Подойдет для любого возраста.

Examer. Помогает школьникам готовиться к ЕГЭ. Школьник самостоятельно ставит себе цель в приложении ― сколько баллов ему нужно набрать по предмету, а приложение автоматически подбирает вопросы по заданной цели.

Для изучения математики

Намби. Отличный помощник в изучении математики для первоклассников. С помощью него ребенок научится простым математическим действиям.

MATH 42. Такое приложение хорошо подойдет старшеклассникам и даже студентам. С его помощью можно решать сложные задачи и подробно видеть ходы их решения. 


Читайте также:

В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам

На портале «Цифровое Подмосковье» теперь можно изучить ИИ-решения от других регионов

Каширские школьники познакомились с представителями разных профессий

#подмосковье
#ребёнок
#подготовка
#школьники
#егэ
#яндекс
#портал
#язык
#онлайн
#google
#ии
Читайте нас в
Вице-премьер Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
20 сентября 2023, 18:43

Фото: istock / bizoo_n

Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума заявил, что правительство России работает над балансировкой оптовых цен на рынке горючего.

По словам премьера, цены уже снижаются, а рынок балансируется.  Информацию передает агентство ТАСС.

«Задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным [интегрированным] компаниям», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Напомним, что недавно стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Так, по итогам торгов топливо АИ-95 потеряло 5,06% в цене и составило 69 272 рублей за тонну. Бензин АИ-92 упал в цене на 6% и сейчас стоит 66083 рублей за тонну.

Ранее Александр Новак заявлял, что в России сейчас проблем с наполнением рынка, дефицита топлива не наблюдается.

Читайте также: 

Аналитик Пейн: У Байдена в 2024 будут большие проблемы из-за нефти

Минэнерго: несмотря на логистику, ситуация с топливом в Крыму нормализовалась

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

#топливо
#рынок
#правительство
#цены
#премьера
#бензин
Читайте нас в
В Московской области дан старт проекту по работе с приёмными детьми
20 сентября 2023, 18:39

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье стартовал обучающий проект по работе с приёмными детьми. Он предназначен для директоров школ, учителей и приёмных родителей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

Проект носит название «В класс пришел приёмный ребенок». В его рамках директора и учителя школ, сотрудники органов опеки и приёмных родители смогут выработать единый подход в оказании помощи усыновлённому ребёнку в период адаптации. Новый проект охватит свыше 3 тыс специалистов.
 
Занятия пройдут с 19 сентября по 8 ноября во всех городах Подмосковья. Обучающая программа предусматривает тренинги, деловые игры, занятия по технике экстренной самопомощи в кризисных ситуациях, дискуссионные площадки. 
 
Читайте также: 

Жители Подмосковья уже получили на уход за тяжелобольными 294 млн рублей

Жители Подмосковья получили первые ежемесячные доплаты к пенсии

Более 50 участников СВО прошли курс реабилитации в центре «Ясенки»








#минсоцразвития мо
#приёмные родители
#дети
#обучение
#педагоги
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Ипотеку на упрощённых условиях оформили уже около 500 подмосковных ИТ-специалистов
20 сентября 2023, 18:04

Фото: Минжилполитики МО

Около 500 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья оформили льготную ипотеку на новых условиях с начала сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.
Льготную ипотеку они могут оформить с сентября этого года. Уже одобрено почти 500 заявок на кредиты на 1,8 млрд рублей. А всего за время действия льготной ипотеки её оформили более 5 тыс сотрудников высокотехнологичных компаний региона.
 
Ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов составляет 5%. Программа работает с мая прошлого года. Чтобы ею воспользоваться, нужно работать в аккредитованной компании, иметь российское гражданство и быть не старше 50 лет. 
 
Специалисты от 36 до 50 лет должны иметь ежемесячный доход до вычета НДФЛ не менее 150 тыс рублей, если компания зарегистрирована в Москве, не менее 120 тыс рублей для городов-миллионников и не менее 70 тыс - для остальных городов и муниципалитетах. 
 
С сентября требования к размеру зарплаты не предъявляются к сотрудникам в возрасте до 35 лет. 

Читайте также:

Правительство РФ объявило об изменениях по семейной ипотеке

В Подмосковье стартовала программа аренды готовых квартир с последующим выкупом

В Гильдии риэлторов заявили, что россияне уезжают из малых городов из-за льготной ипотеки
 

#ипотека
#надежда куртяник
#льготная ипотека
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Подмосковье построили первый тематический плейхаб
20 сентября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Первый на территории Московской области тематический плейхаб построили в «Мытищи Парке».

В жилом комплексе «Мытищи Парк» построили игровое пространство площадью более 0,5 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Тематический плейхаб спроектирован в концепции «Стрела»: его расположили вдоль главного бульвара жилого комплекса, а центральным элементом пространства стал детский трек. Главной фигурой игрового пространства стала канатная башня с горкой-трубой, рядом с которой расположится необычный батут, изготовленный по индивидуальному проекту. 


Девелопером проекта стала Группа компаний «Самолет». 

Читайте также:

В Одинцове построят школу на 1100 мест.

В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд».

Правительство выделит Подмосковью ещё 725 млн рублей на строительство модульных отелей.

#самолет
#парк
#строительство
#мытищи
#правительство
#физтех
#отель
Читайте нас в
Серебряные Пруды вошли в число самых безопасных для детей подмосковных муниципалитетов
20 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

Городской округ Серебряные Пруды вошёл в число самых безопасных для детей муниципалитетов Московской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Она привела статистику детского травматизма в регионе минувшим летом.
Число происшествий с детьми в регионе в летний период сократилось на 35% по сравнению с 2022 годом. На 27% стало меньше погибших детей. Положительную динамику демонстрируют практически все показатели. Так, количество ДТП с детьми-пешеходами сократилось почти на 44%, погибших несовершеннолетних не было. 
 
В происшествиях, связанных с пожарами и газом, пострадали на 40% меньше детей, чем год назад. На 34% стало меньше случаев выпадения детей из окон,
сообщила Мишонова.
 
В то же время при общем снижении числа пострадавших на воде возросло число погибших. В этом году зафиксировано 22 трагических случая. На железных дорогах пострадали шесть детей, восемь погибли.

Читайте также:

В городском парке Серебряных Прудов проведут спортивные мероприятия для жителей

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка в Серебряных Прудах пройдёт 7 октября

Парк «Серебряный» подготовил для жителей Подмосковья интересную программу
 

#ксения мишонова
#дети
#серебряные пруды
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф