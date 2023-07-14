С начала года в России увеличилось число обращений к психологу

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Как передаёт Газета.ру, в топ наиболее беспокоящих россиян проблем вошли вопросы личных отношений с партнёром, эмоциональный спектр, тревожное состояние, личностные, возрастные и семейные кризисы и т.д.
До этого кандидат психологических наук Александр Кононов заявил, что перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтические повести и рассказы, поскольку такая литература не требует серьёзных мыслительных процессов, и после неё легче уснуть.
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