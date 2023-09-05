С начала года выплату на новорождённых получили более 42 тыс подмосковных семей

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«С начала года денежную выплату в 20 тыс рублей получили более 42 тыс семей с малышами. Всего выплачено 840 млн рублей», – отметила министр.В регионе в рамках нацпроекта «Демография» работает программа «Я родился в Подмосковье», благодаря которой семьи могут выбрать после рождения ребёнка деньги или подарочный набор в подарочной коробке, где есть всё необходимое для первого года жизни малыша. Семьи, выбравшие подарочный набор, получают его в день выписки матери и ребёнка из роддома.
«Программа стала настоящим подспорьем для многих родителей, которые столкнулись с финансовыми трудностями в связи с появлением нового члена семьи. Выплата позволяет родителям купить детские вещи, оплатить медицинские услуги и другие расходы», – сказала Болтаева.Оформить заявление на денежную выплату можно на региональном портале госуслуг по ссылке.
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