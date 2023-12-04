С нехваткой кадров столкнулось подавляющее большинство российских компаний

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За последний год в России в полтора раза выросло количество размещенных вакансий (+57%), а число резюме работников при этом снизилось. Об этом сообщает РБК.
«В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (-34%), а подбор персонала заметно усложнился: 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод», — сообщает издание, ссылаясь на данные SuperJob.11% участников пороса не стали описывать ситуацию как кадровый голод, еще 4% воздержались от ответа.
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Алина Юрчак