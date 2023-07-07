С нового учебного года в Химках откроется еще один детсад

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Все работы будут завершены к новому учебному году, поэтому уже в сентябре этого года 190 юных жителей Химок пойдут в новый детский садик.
Специалисты Главного Управления государственного строительного надзора региона провели проверки габаритов и расположения конструкций, взяли образы бетона. В ходе проверки было установлено, что параметры конструкций соответствуют требованиям и обеспечивают безопасное пребывание детей.
В новом детском саду будут обустроены актовые залы, залы для занятий спортом, игровые площадки и другое.
«Чтобы увеличить число мест для школьников и дошкольников, под руководством губернатора Андрея Воробьева за 10 лет в Химках построили 15 новых школ и 37 детских садов, открыли 9 палисадиков», — заявил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Читайте также:
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