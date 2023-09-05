С открытием МЦД-4 проезд для жителей Подмосковья значительно подешевеет

Фото: Минтранс МО
Зона Центральная включает поездки от станции Внуково до Реутова. В эту зону также входит Киевский вокзал. Стоимость разовой поездки по билету «Кошелёк» карты «Тройка» с учётом бесплатной пересадки на метро и МЦК составит 50 руб.
Зона Дальняя – от Нары до Дачной и от Чёрного до Крутого. Цена разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону. На МЦД-4 пассажиры смогут бесплатно совершать пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Все льготники, пользующиеся бесплатным проездом в пригородных электричках и на поездах, по МЦД-4 тоже смогут ездить бесплатно.
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