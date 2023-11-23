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С пляжей Барселоны исчезает песок

АТОР: за последние 13 лет пляжи Барселоны потеряли 150 тысяч кубометров песка
23 ноября 2023, 03:35
Фото: istockphoto/Iacob MADACI

Фото: istockphoto/Iacob MADACI

За последние 13 лет пляжи Барселоны утратили 150 тысяч кубических метров песка, а в ноябре ситуация еще ухудшилась, сообщает АТОР со ссылкой на директора по пляжам Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) Патрисию Хименес.
По ее словам, шторм, вызванный ураганом «Кьяран», обрушился на Европу в начале ноября, усугубив критическое состояние береговой линии Барселоны и поглотив значительную часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла.

«Нам необходимо пополнение песка», — подчеркнула Хименес.

Она отметила, что утери песка соответствуют исчезновению четырех из девяти пляжей Барселоны. Однако проблема, по ее словам, не будет решена до 2025 года. Закупкой песка занимается центральное правительство, и, согласно данным СМИ, тендер по этому вопросу не планируется проводить до 2025 года. Последний тендер был организован в 2010 году.

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Психолог призвал раз в месяц задавать себе один важный вопрос
Психолог Заников назвал признак, что человеку нужна помощь
23 ноября 2023, 09:02

Фото: IStock/fizkes

Человек не всегда понимает, что ему нужна помощь специалиста. Чтобы распознать собственную потребность, психолог-психотерапевт Тамерлан Заников призвал задавать себе раз в месяц один вопрос.
«Среднестатистический человек, который живёт обычной жизнью, не всегда понимает, что с ним происходит и не знает, как это анализировать. То есть он не знает симптомы, он просто думает хорошо ему или нет. Бывает, что хочется чего-то, но не знаешь, чего, бывает, что сил нет на поставленные цели, и не понимаешь почему. Самый главный вопрос, который человек должен задавать себе хотя бы раз в месяц: “Хорошо мне или плохо?”», — отметил Заников в беседе с «Радио 1».
Если человек понимает причину плохого самочувствия и может самостоятельно её решить, то обращаться к психологу не нужно. Но если возникают сложности с пониманием самого себя, – это признак того, что человеку нужна помощь, добавил собеседник.

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#психолог
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Ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона
23 ноября 2023, 08:28

Фото: istockphoto/Perseomed

Сокровища, найденные в гробнице египетского фараона, издавна были предметом научного интереса. Международная группа ученых определила, что загадочное желтое стекло, из которого был изготовлен кулон Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о пески Ливийской пустыни.
На юго-востоке Ливии и на юго-западе Египта до сих пор иногда можно найти кусочки расплавленного материала, который украшает драгоценность фараона. Впервые они были обнаружены ы 1933 году. Загадкой являлось то, что по составу желтое ливийское стекло не было похоже по составу ни на один известный на Земле материал, сообщает портал Phys.org.

С помощью современных технологий и сверхмощного увеличения группа исследователей из Германии, Египта и Марокко пришла к выводу, что обнаруженные в расплавленном стекле кристаллические решетки минерала оксид циркония могли образоваться только при температуре свыше 2,5 тысячи градусов Цельсия и давлении в 130 тысяч атмосфер. Данные условия возможны при атомном взрыве и падении метеорита. Учитывая возраст находок, ученые остановились на версии метеорита. Однако теперь перед ними стоит новая загадка: в ливийской пустыне нет метеоритных кратеров.

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#портал
#египет
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Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»
Умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский в возрасте 66 лет
22 ноября 2023, 23:24

Фото: iStock/SergeyPankratov

Театральный режиссер и актер Александр Крыжановский скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в соцсетях его сын.
Он отметил, что прощание с отцом пройдет в ближайшие дни в Театре на Печерске. По его словам, актер скончался накануне вечером от инфаркта и осложнений, с ним сопутствовавших.

Крыжановский был известен зрителям по своим ролям в таких сериалах и фильмах, как «Возвращение Мухтара» (2004), «Нюхач» (2013), «Мажор» (2014), «Битва за Севастополь» (2015) и других кинокартинах.

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#блогер
#севастополь
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В Кашире-2 ведётся прокладка участка магистрального трубопровода
22 ноября 2023, 22:06

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире-2 начали прокладку участка магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров на улице Садовой.
Новые тепловые сети прокладывают рядом с существующей трассой, не нарушая подачу теплоносителя.

«Таким образом решаем проблему подачи теплоносителя в дома жителей Каширы-2», — рассказал глава округа Михаил Шувалов в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в школу №4 Каширы вернулось отопление. Ученики и учителя пришли в тёплые классы, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.

«Продолжительность учебных занятий теперь составляет 45 минут, проконтролировал это лично. Также после завершения аварийно-восстановительных работ, которое проводило МУП «Теплосеть», запустили отопление и в жилые дома в микрорайоне Кашира-2», – сообщил  Шувалов в своём телеграм-канале.
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#новости
#новости подмосковья
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В жуковском центре «Дружба» отметили Всемирный день телевидения
22 ноября 2023, 20:01

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Юнкоры Детского телевидения «Взлёт» и активисты Молодой Гвардии собрались в Молодёжном центре «Дружба» в Жуковском в честь Всемирного дня телевидения. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что на встрече обсудили такие важные темы, как прошлое, настоящее и возможное будущее детского и подросткового сегмента российского телевидения.

Кроме того, юный тележурналист Мария Тетерюкова проанализировала развитие телепрограмм для детей и подростков с первых дней регулярного телевещания в России до сегодняшнего дня. Ребята пришли к выводу о том, что сейчас подростковое и детское телевещание не на самом высоком уровне, в том числе, по причине появления интернета и возросшей его популярности у детей и подростков. Однако, пришли к выводу собравшиеся, если бы на телевидении было больше программ для молодого поколения, его бы популярность у молодёжи была выше.

Также во время встречи собравшиеся попробовали себя в роли телевизионных журналистов.

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#телевидение
#молодёжь
#жуковский
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В Жуковском появился бункер-накопитель для крупных отходов
22 ноября 2023, 19:39

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковной Жуковском установили бункер-накопитель для крупногабаритных отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сам бункер установлена на улице Мясищева на контейнерной площадке.

Уточняется, что объём бункера составляет 8 куб. м, а его вывоз осуществляется 2 раза в неделю.

Новый аппарат был установлен в связи с тем, что в этих местах наблюдались скопления крупного мусора, которые образовывались из-за того, что не было организовано место для сбора крупногабаритных отходов.

Кроме того, в процессе установки бункера-накопителя на КП была проведена специальная проверка на соблюдение утверждённой схемы санитарной очистки.

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#проверка
#качество
#мусор
#отходы
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Сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя
22 ноября 2023, 19:35

Фото: iStock/Urupong

Все сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя и доступны пользователям в полном объёме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе социальной сети.
Напомним, 22 ноября у «ВКонтакте» произошёл массовый сбой. Пользователи пожаловались на невозможность зайти на сайт. При попытке входа на свою страницу можно было увидеть сообщение о том, что сервис временно не доступен. Лента новостей и все остальные сервисы также перестали работать. 

Однако, уже пару часов спустя, в пресс-службе компании сообщили, что ​работа «ВКонтакте» восстановлена, а все сервисы социальной сети доступны пользователям в полном объёме.

При этом, что стало причиной сбоя - в пресс-службе не уточнили. 

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#пользователи
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Замглавы Жуковского Алферова посетила лагерь «Умники и умницы»
22 ноября 2023, 19:29

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Заместитель главы Жуковского Ольга Алферова посетила школу № 11, где во время каникул организован детский лагерь «Умники и умницы», и её проверила работу.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, детский лагерь «Умники и умницы» функционирует в городе для победителей и призёров олимпиад разных этапов. Обычно его посещают ученики средних (7-9 классов) из разных общеобразовательных организаций города. При этом, сам лагерь работает в режиме дневного пребывания.

Отмечается, что Алферова во время своего визита пообщалась с ребятами и преподавателями, а также проверила работу и качество работающей в лагере столовой.

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#подмосковье
#жуковский
#отдых
#ученики
#лагерь
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Футуролог Кононов заявил об опасности для человечества развития ИИ
22 ноября 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/Moor Studio

Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может обернуться для человечества катастрофой.
«Не понимаю, зачем создавать новый вид, который будет во всем превосходить нас и конкурировать с нами? Всем понятно, что возникновение полностью осознавшего себя ИИ может стать угрозой поистине планетарного масштаба. Здесь почти такая же ситуация, как и с самовоспроизводимыми нанороботами, которые в состоянии переработать всю Землю в самих себя, создав так называемую «серую слизь», которая будет господствовать на планете», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он призвал оставить искусственный интеллект на уровне развития обычного помощника для человека.

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#искусственный интеллект
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