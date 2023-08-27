С режиссёром Глебом Панфиловым простятся в Москве 30 августа

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Глеба Панфилова похоронят рядом с его женой, актрисой Инной Чуриковой, на Новодевичьем кладбище.
ТАСС пишет, что церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым пройдёт 30 августа. В Союзе кинематографистов России рассказали, что прощание с режиссёром состоится в Доме кино на Васильевской улице.
89-летний режиссёр умер 26 августа. Глеб Панфилов на 7 месяцев пережил свою жену - актрису Инну Чурикову, которая умерла 14 января в возрасте 79 лет. Они были вместе более 50 лет. Инна Чурикова сыграла почти во всех картинах Панфилова.
Напомним, 11 мая Панфилова госпитализировали в реанимацию Одинцовской больницы, где у него было выявлено нарушение мозгового кровообращения. После было принято решение о его переводе в Институт имени Склифосовского в Москве.
В 1970-м вышла одна из наиболее известных его картин — «Начало». Среди других работ Панфилова: «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые».
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89-летний режиссёр умер 26 августа. Глеб Панфилов на 7 месяцев пережил свою жену - актрису Инну Чурикову, которая умерла 14 января в возрасте 79 лет. Они были вместе более 50 лет. Инна Чурикова сыграла почти во всех картинах Панфилова.
В 1970-м вышла одна из наиболее известных его картин — «Начало». Среди других работ Панфилова: «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые».
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Мария Фирсова