С сентября такси в России может подорожать в несколько раз

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Как стало известно изданию, лицензию на официальные пассажирские перевозки имеет лишь один таксист из пяти.
Таким образом, количество неквалифицированных водителей заметно снизится, что, разумеется, очень хорошо для безопасности пассажиров. При этом, количество таксистов, которые смогут предоставить свои услуги, также уменьшится, что увеличит спрос и повысит цены.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске 20-летняя студентка проехалась на такси и получила химический ожог ягодиц.