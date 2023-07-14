С субботы у метро «Котельники» изменится место посадки на подмосковные автобусы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Место посадки пассажиров 15 автобусных маршрутов, следующих от метро «Котельники», в города Подмосковья, изменятся с 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Изменения коснутся маршрутов №325к, 327к, 376к, 328к, 369к, 332к, 313к, 333к, 318к, 331к, 460к, 978к, 402к, 403к и 358к. Несколько дней волонтёры будут помогать пассажирам с посадкой на нужный маршрут.
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