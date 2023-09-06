Садист и насильник задержан в Ленобласти через 30 лет после преступления

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После этого, уже в нулевых, у Арифа были две судимости за наркотики. Одна условная, по второй он отбывал реальный срок. В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Интересно, что обвинять его будут еще по советскому уголовному кодексу, так как УК РФ вступил в силу только в 1997 году, а во время совершения преступлений действовал еще УК РСФСР.
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