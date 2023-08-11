Сальдо назвал сроки ремонта Чонгарского моста

Фото: сайт Кремля
Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо сообщил, что ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста займет не менее одного-двух месяцев. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что более быстрому завершению восстановительных работ мешают сложности технического плана.
Губернатор подчеркнул, что специалисты занимаются изучением ситуации, чтобы выработать решения по скорому восстановлению.
По предварительным прогнозам, ремонт моста завершится через один-два месяца, заявил Сальдо. Руководитель региона сообщил, что повреждение моста не сказалось на снабжении российских войск техникой.
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Анастасия Крестьянова