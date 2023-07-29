Сальдо: Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет еще несколько недель

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что откачивать воду с затопленных территорий после теракта Украины на Каховской ГЭС предстоит еще несколько недель. Об этом пишет ТАСС.
«Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью», — отметил чиновник.При этом о завершении ликвидации последствий, подчеркнул врио губернатора, говорить можно будет лишь после того, как будут заново отстроены все разрушенные объекты, а главное — сама плотина Каховской ГЭС.
Напомним, о разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям, а Каховское водохранилище как таковое перестало существовать.
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