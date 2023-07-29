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Сальдо: Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет еще несколько недель

29 июля 2023, 08:09

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что откачивать воду с затопленных территорий после теракта Украины на Каховской ГЭС предстоит еще несколько недель. Об этом пишет ТАСС.
«Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью», — отметил чиновник.

При этом о завершении ликвидации последствий, подчеркнул врио губернатора, говорить можно будет лишь после того, как будут заново отстроены все разрушенные объекты, а главное — сама плотина Каховской ГЭС.


Сейчас, по словам Сальдо, спасатели активно откачивают воду из низин, так как не рассчитывают на естественное смывание воды из этой зоны — там просто нет для этого природного стока.

Напомним, о разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям, а Каховское водохранилище как таковое перестало существовать.

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#херсонская область
#теракт
#владимир сальдо
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RTVI: Гробы оказались одним из самых дорогих товаров в июне 2023 года
29 июля 2023, 04:34

Фото: iStock/kzenon

Гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года, пишет RTVI со ссылкой на данные Росстата.
Например, цена на гробы выросла на 38% год к году  — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).

В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и  аренда траурного зала.

Рост цен на кресты, оградки и гробы объясняется удорожанием сырья — металла и дерева, объясняет эксперт гендиректор «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева. По ее словам, доски и металл поднялись в цене в 2–2,5 раза — в том числе и потому, что раньше часть необходимых материалов закупалась на Украине.

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#похороны
#услуги
#цены
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Макаревичу* грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента
29 июля 2023, 02:53

Фото: сайт Кремля

Музыканту Андрею Макаревичу* грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на его постах в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы.
В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов. Музыкант с таким решением не согласился и подал иск в суд с требованием исключить себя из этого перечня. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Макаревича 25 ноября, при этом на заседание суда артист не явился, так как постоянно проживает в Израиле.

В решении суда об отказе в иске музыканта было сказано, что Андрей Макаревич «в разное время давал интервью, в которых негативно высказывался о специальной военной операции на Украине».

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*признан в РФ иностранным агентом
#иностранный агент
#штраф
#суд
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В подмосковном МинЖКХ назвали сроки нормализации водоснабжения в Воскресенске
28 июля 2023, 22:42

Фото: МинЖКХ МО

Отключение воды, произошедшее на этой неделе в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск, произошло из-за прорыва магистрального участка сети в результате скачка давления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Сейчас прорыв устранён, холодную воду жителям вернули в полном объёме.
 
Для повышения надёжности системы водоснабжения в микрорайоне проведут капремонт сетей холодного водоснабжения на ул. Комсомольской, Андреса и Центральной. Работы выполнят в 2023-2024 годах. 
 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ГСК «Горняк» до ул. Комсомольской завершат в 2026-2027 годах. Представители министерства будут контролировать все работы в Лопатинском. 

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#водоснабжение
#капремонт
#вода
#воскресенск
#минжкх мо
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Подмосковные муниципалитеты победили в конкурсе малых городов и исторических поселений
28 июля 2023, 22:11

Фото: Минблаго МО

Три подмосковных города победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, ещё два удостоены специальных наград. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Награждение прошло во Владивостоке на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«По итогам конкурса у Московской области – три победы. Это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В общей сложности мы получили 270 млн рублей грантов на реализацию этих проектов. Две территории, в Истре и Дубне, отдельно отмечены благодарственными письмами», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Представителям Дубны и Истры вручили благодарственные письма министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. Эти проекты будут заявлены на следующий конкурс, который состоится в следующем году. Они имеют большой шанс на победу.
 
Конкурс малых городов и исторических поселений инициировал президент России Владимир Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. В нём участвуют города с численностью населения до 200 тыс человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
 
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#малые города
#конкурс
#благоустройство
#михаил хайкин
#подмосковье
#московская область
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Свыше 20 муниципалитетов Подмосковья вошли в лидеры Индекса IQ городов
28 июля 2023, 21:29

Фото: Минблаго МО

В лидеры Индекса IQ городов за 2022 год попали более 20 подмосковных муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
Итоги расчёта индекса подвели на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» в Уфе.

 Индекс цифровизации IQ городов рассчитывается для более чем 200 городов, участвующих в проекте Минстроя России «Умный город». Рейтинг показывает уровень цифровизации городского хозяйства. Все муниципалитеты поделили на категории: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры. 

Реутов и Домодедово стали лидерами среди больших городов, Ивантеевка – среди административных центров. 

Также в рейтинг попали Химки, Пушкино, Раменское, Жуковский, Орехово-Зуево, Коломна, Электросталь, Подольск, Королёв, Одинцово, Красногорск, Наро-Фоминск, Серпухов, Дубна, Люберцы, Долгопрудный, Мытищи, Щёлково, Ногинск, Сергиев Посад и Балашиха. 

Особых наград удостоились Пушкино, Домодедово, Химки, Раменское, Ивантеевка и Реутов. 

Как отметили в министерстве, подмосковные города пятый год подряд входят в число лидеров по показателю Индекса IQ.

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#подмосковье
#московская область
#министерство благоустройства мо
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Россиян предупредили о повышении цен на вина из Европы и США
28 июля 2023, 21:01

Фото: iStock/joruba

Компания Wine Discovery, занимающаяся розничной продажей алкоголя, предупредила о повышении цен на иностранные вина с 1 августа. Об этом говорится в информационной рассылке для клиентов фирмы.
Подорожание коснётся вин из Европы и США. Их цена поднимется на 25%. Это связано с увеличением импортных пошлин.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с РБК также сообщил о планирующемся повышении цен. Он заявил, что изменение стоимости, в первую очередь, будет заметно в винах бюджетного сегмента. Так, бутылка, которая стоила 300 рублей, подорожает до 650.

Также он уточнил, что цены будут пересмотрены в течение одного-двух месяцев.

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#цена
#рост
#вино
#импорт
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К открытию обновлённого лесопарка «Дубровицкий лес» подготовили развлекательную программу
28 июля 2023, 20:38

Фото: Минкульт МО

30 июля в Подольске после благоустройства торжественно откроют лесопарк «Дубровицкий лес», расположенный недалеко от посёлка Дубровицы между реками Пахрой и Десной. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, посетителей ждёт развлекательная программа. 
 
С 10 утра на сцене у входа в парк выступят творческие коллективы городского округа. Посетители смогут сфотографироваться с ростовыми куклами. Весь день в парке будет работать бесплатная полевая кухня.
 
Любителей активного отдыха пригласят на забег на лыжероллерах на 2,5 км и заезд на роликовых коньках на ту же дистанцию. Велосипедисты проедут 5 км, любители скандинавской ходьбы пройдут километровую дистанцию. 
 
В 11:50 зарядку для всех желающих проведет олимпийская чемпионка Юлия Гущина. Юные гости парка смогут присоединиться к игровой программе.
 
В лесопарке будут работать новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. Подробную программу можно найти на информационных ресурсах парка. 

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#подмосковье
#московская область
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Постановка на воинский учет теперь может проводиться без присутствия призывника
Правительством утверждён новый порядок формирования и направления повесток
28 июля 2023, 20:23

Фото: iStock/scaliger

Правительство утвердило изменения о призыве на военную службу, представленные Минобороны РФ. Теперь постановление на воинский учет и снятие с него можно осуществить без личного присутствия призывника в связи с цифровизацией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», - говорится в сообщении.
 
Таким образом, постановку на воинский учёт и снятие с него теперь может проводиться без личного присутствия призывника. При этом передавать повестки будут не только лично, но и заказным письмом и в электронной форме. Кроме того, будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.

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#призывник
#минобороны рф
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Студент из Зимбабве рассказал, чем его удивили жители Санкт-Петербурга
28 июля 2023, 20:06

Фото: istockphoto/David Schaffer

Гость саммита Россия - Африка Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай из Зимбабве, студент медицинского института в Нижнем Новгороде, рассказал, чем его поразили жители Северной столицы.
В беседе с корреспондентом РИА Новости молодой африканец сообщил, что он во второй раз приезжает в Санкт-Петербург. Больше всего его поразила в местных жителях их приветливость и вежливость. Чифамба отметил, что это вовсе не означает, что в других городах люди какие-то злые или нехорошие. Просто они выглядят вечно занятыми и куда-то спешащими, поделился впечатлениями африканский студент. Бывает даже немного страшновато подойти к ним и спросить, например, дорогу или ближайший ресторан.

В Санкт-Петербурге Чифамбу поразило то, что человек, у которого они с друзьями спросили дорогу, не только рассказал им, как быстрее и удобнее пройти к нужному месту, но и предлагал пойти вместе с ними, чтобы гости не заблудились в незнакомом городе. Также по наблюдениям молодого человека петербуржцы улыбаются значительно чаще, чем жители других российских мегаполисов.

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Подмосковье ищет медработников