Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

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Ранее Сальдо заявил, что мобилизация в Херсонской области не планируется, информация, которую распространяет киевский режим, является фейковой. По словам Сальдо, пропаганда киевского режима распространяют его «указ» с множеством ошибок. Врио губернатора региона попросил людей доверять только официальным источникам информации.
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