Самарский генерал МВД уволен с должности из-за хищений спирта

Фото: Фотобанк Московской области
Владимир Колокольцев уволил замглавы МВД по Самарской области в связи с хищениями спирта
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, который курировал работу тыловых подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Полиция смогла выявить факт хищения спирта со склада МВД в тот момент, когда начались серьезные проверки из-за смертельного отравления россиян напитком «Мистер Сидр».
Уточняется, что эта партия спирта находилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в процессе проверки. Задержанными оказались два жителя Самары и сам начальник склада, который поучаствовал в похищении алкоголя.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянка оставила завернутую в мешок дочку умирать в лесу.
Полиция смогла выявить факт хищения спирта со склада МВД в тот момент, когда начались серьезные проверки из-за смертельного отравления россиян напитком «Мистер Сидр».
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянка оставила завернутую в мешок дочку умирать в лесу.
Татьяна Лаврова