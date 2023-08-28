Самая большая школа Подмосковья получила заключение о соответствии от Главгосстройнадзора

Фото: Главгосстройнадзор МО
Школа на 2,2 тыс учащихся, построенная на территории жилкомплекса «Гусарская баллада» в Одинцове, получила заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Учреждение строили два года. Это самая большая в регионе школа. Общая площадь – около 30 тыс кв м. В каждой параллели будет от 8 до 10 классов.
В здании имеются актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские, учебные классы, два спортивных и два гимнастических зала. Возле школы оборудованы стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.
В старших классах школы планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям. Сохранятся и общеобразовательные классы.
«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.
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В здании имеются актовый зал на 600 мест, пищеблок на 800 посетителей, библиотека с IT-зоной, лаборантские и мастерские, учебные классы, два спортивных и два гимнастических зала. Возле школы оборудованы стадион с футбольным полем, зоны для спорта, игр и отдыха.
«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.
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Лора Луганская