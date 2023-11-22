«Сами виноваты, что сели в машину»: улыбчивый «ангарский маньяк» осужден за новое убийство

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Суд Иркутска вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку», который прежде уже был осужден к двум пожизненным срокам. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые обстоятельства стали известны правоохранителям, и что известно о самом страшном душегубе в истории России.
Что известно об «ангарском маньяке»
Впервые Михаил Попков совершил убийство в 1992 году. В основном его жертвами становились молодые женщины, которые в одиночестве поздно возвращались домой. Мужчина предлагал незнакомкам подвезти их, затем вывозил в безлюдные места и жестоко убивал. Попков долгое время был сотрудником правоохранительных органов, что позволяло ему быстро войти в доверие к потенциальным жертвам.
Большинство тел было обнаружено в Ангарске и его окрестностях, из-за чего Попков получил прозвище «ангарский маньяк». На счету преступника 86 убийств и три покушения. Все преступления были совершены маньяком с 1992 по 2012 годы.
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Чтобы выйти на след кровожадного преступника, было создано несколько оперативных групп. Правоохранителям удалось вычислить маньяка по следам автомобиля, которые были найдены на местах обнаружения тел, а также по результатам ДНК-экспертиз. Чтобы установить личность убийцы, эксперты провели более трех тысяч генетических исследований, были опрошены сотни человек.
Попков стал убивать после измены жены
На одном из допросов Попков заявил, что в 1992 году он вернулся со смены раньше обычного и обнаружил в мусорном ведре использованные контрацептивы. Мужчина пришел в ярость, однако убивать жену не стал, так как подозрения сразу бы пали на него. Кроме того, у мужчины росла дочь.
Свою злость на женщин «ангарский маньяк» стал вымещать после этой трагедии в личной жизни. Он утверждал, что убивал только тех, кого считал легкомысленными и доступными. Он называл себя «чистильщиком» и был убеждён, что женщины были сами виноваты в том, что он с ними делал.
«Сами виноваты, что садились в машину», — заявил убийца правоохранителям.
Когда был задержан «ангарский маньяк»
Михаил Попков был задержан в 2012 году, когда пытался перегнать купленный автомобиль из Владивостока. Убийцу задержали по подозрению в совершении трех преступлений. «Ангарский маньяк» вину отрицать не стал, позже он дал признательные показания по остальным эпизодам.
На допросе Попков заявил, что прекратил убивать лишь потому, что имел запущенное венерическое заболевание, которое привело к импотенции.
Приговоры «ангарского маньяка»
Первое обвинение Попкову было предъявлено в 2013 году. Тогда ему вменяли 22 убийства и два покушения. 14 января 1015 года приговором Иркутского суда «ангарский маньяк» был осужден к пожизненному заключению. Когда приговор уже был вынесен, Попков сознался в еще 59 убийствах. В 2018 году суд принял аналогичное решение в связи с показаниями заключенного.
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В 2021 году состоялся третий судебный процесс, по результатам которого, Попкова приговорили к девяти годам и восьми месяцам тюрьмы. 22 ноября 2023 года в отношении «ангарского маньяка» вынесен четвертый приговор. Правоохранители установили, что Попков причастен к убийству еще трех женщин, расправу над которыми он совершил с 1997 по 2003 годы.
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