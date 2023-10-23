Самый густонаселённый город Турции может остаться без воды

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Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился до 20%. Такого количества хватит только на 57 дней, следует из подсчётов РИА Новости.
Уточняется, что в водоёмах осталось 180 млн кубометров воды из первоначальных 868 млн. Уровень воды начал стремительно снижаться с апреля этого года. До этого запасы оценивались в 48,5%.
Самый густонаселённый турецкий город, Стамбул, в котором проживает свыше 16 млн человек, потребляет около 3,1 млн кубометров воды в день.
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков в городе и температуру в районе 24 градусов по Цельсию. Однако даже осадки, обсушившиеся на Стамбул в октябре, не помогли улучшить ситуацию с водными запасами.
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Анастасия Чинкова