Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование

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В 1986 году появился самый крупный айсберг в мире, который получил название А23а. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Свыше 30 лет айсберг стоял на мели в центре моря Уэдделла, но весной 2023 года начал активно дрейфовать со скоростью 150 километров в час и к середине ноября вышел в Южный океан.
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