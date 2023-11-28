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Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование

Самый крупный айсберг А23а вскоре доберётся до моря и может исчезнуть
28 ноября 2023, 12:18
Фото: iStock/Imagebear

Фото: iStock/Imagebear

Самый крупный айсберг в мире вышел на чистую воду Южного океана и в скором времени может прекратить своё существование. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Отмечается, что в середине ноября айсберг А23а в результате дрейфа вышел на чистую воду в Южном океане. Затем он может войти к море Скоша, где либо прекратит своё существование, либо будет дрейфовать ещё несколько лет в системе круговорота Уэдделла.

В 1986 году появился самый крупный айсберг в мире, который получил название А23а. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Свыше 30 лет айсберг стоял на мели в центре моря Уэдделла, но весной 2023 года начал активно дрейфовать со скоростью 150 километров в час и к середине ноября вышел в Южный океан.

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#земля
#планета
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В Гильдии риэлторов раскрыли, сколько стоит комфорт в съёмных квартирах
Гильдия риэлторов: за комфорт в съёмной квартире придётся доплатить 15 тысяч
28 ноября 2023, 13:25

Фото: IStock/in4mal

Каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал «Радио 1», что каждый пункт комфорта в съёмной квартире оценивается примерно в 5-10%. К ним можно отнести ремонт, наличие хорошей мебели, оборудование и удалённость от станции метро.
«При хорошем качестве ремонта цена будет на 10 процентов выше, наличие хорошей мебели увеличивает процентную ставку на 5-10 процентов. К такому же можно отнести и вопрос удалённости от метро, если она составляет 5-15 минут, арендная ставка может быть выше на 5-10 процентов. Если квартира обеспечена всем необходимым оборудованием: стиральной машиной, плитой с духовкой, холодильником и иногда телевизором, тогда от 5 до 10 процентов ставка может быть выше», — сказал Константин Апрелев.
Специалист подчеркнул, что район в этом случае не считается основным критерием ценообразования. По его словам, в одном и том же доме стоимость квартиры может быть разной в зависимости от наличия вышеперечисленного.
«Если мы сравним, например, две одинаковые квартиры, то ничем не упакованная квартира будет стоить 35 тысяч рублей в месяц, а квартира со всем оборудованием — 50 тысяч рублей», — заключил он.
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#квартиры
#ремонт
#цена
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Наследники Шаинского требуют с немецкого рэпера Liaze денежную компенсацию
28 ноября 2023, 13:04

Фото: istockphoto/nantonov

Семья легендарного композитора Владимира Шаинского намерена добиться денежной компенсации от немецкого рэпера Liaze (настоящее имя Илья Рейзвих), использовавшего в своей песне мелодию «Песенки крокодила Гены» из мультфильма про Чебурашку.
Исполнитель из Германии, чья композиция с музыкой и словами мультяшной песенки ворвалась в ТОП немецкого YouTube и набирает миллионы просмотров, обманул свой лейбл. Он сказал, что уладил все вопросы с авторскими правами с семьей знаменитого советского композитора. На самом деле, как рассказал ИА «Регнум» сын Шаинского Вячеслав, с ними никто не связывался. Сейчас наследники композитора ведут с лейблом Laize переговоры.

Правообладателем произведений Шаинского является его вдова Светлана, а финансовые интересы представляет сын Вячеслав. По его словам, лейбл безответственно подошел к вопросу об авторских правах, что странно для немцев, и теперь может лишиться популярного трека. Наследники композитора требуют либо удалить песню со всех ресурсов, либо выплатить денежную компенсацию за использование мелодии Шаинского и указать в титрах его имя.

Вячеславу тем более обидно, что сама композиция ему понравилась. Он с одобрением относится к тому, что старым песням дают новую жизнь, используя новые аранжировки и современные технологии.

Рэпер Илья Рейзвих, выступающий под псевдонимом Laize, родился в 2003 году во Франкфурте-на-Майне в семье выходцев из СССР.

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Андрей Воробьёв проверил ход строительных работ школы в Котельниках
28 ноября 2023, 12:15

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил строительство школы в Котельниках на 2 тысячи мест. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В микрорайоне Парковый  в Котельниках планируют сделать  образовательный кластер, в который войдут СОШ №2, строящаяся школа, которая станет ее дополнительным корпусом, два детских сада на 350 мест и новая школа, которую сейчас строят.

«Мы сегодня находимся на строящейся школе – очень важной для Котельников. Это большой проект на 2 тыс. учащихся. Строит ее проверенная компания, которая досрочно сдала уже ряд объектов в Подмосковье. Мы постоянно стараемся совершенствовать процесс, уходим от мокрых работ. Здесь также используем оптимизационные решения - создаем удобные пространства для обучения. И самое главное, мы сэкономим около полугода <…>», - отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, на данный момент строительством современной школы занимаются 200 человек. Корпус здания школы готов на 95% и сейчас рабочие приступили к отделочный работам, устройству светопрозрачных конструкций,а также внутренней инженерии. 

Стоит отметить, что школу планируется открыть к 1  сентября 2024 года.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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#человек
#строительство
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Двойная пенсия и штрафы за резину: что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2023
28 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/artisteer

С 1 декабря 2023 года в законодательстве РФ произойдут очередные изменения. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что ждет автовладельцев, повысят ли пенсии, и как изменится жизнь россиян в первый месяц зимы.

Повышение пенсий с 1 декабря 2023


В декабре большинство пенсионеров ждет две выплаты. Из-за длительных праздников в начале января, пенсия за второй зимний месяц будет начислена 25 декабря. Прибавка к пенсиям, начисленным за декабрь, полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре текущего года. Также повышенная выплата придет тем, кто достиг 80-летнего возраста.

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров произойдет в январе 2024 года. Выплата за этот месяц придет на 7,5% больше.

Обязательная маркировка для новых товаров с 1 декабря 2023


Безалкогольные напитки, которые реализуются в стекле или полимерной упаковке будут подлежать обязательной маркировке. Соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря текущего года. Такая мера направлена на борьбу с фальсификатом. Кроме того, под маркировку попадут никотинсодержащие и безникотиновые жидкости для электронных сигарет.
 
Маркировка будет нанесена на упаковку продукта в виде штрихкода, который будет указывать на то, что товар внесен в систему мониторинга «Честный знак».

Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ

Запрет на авторизацию через зарубежные сервисы с 1 декабря 2023


На российских ресурсах регистрация будет возможна только с помощью отечественных информационных систем, например «ВКонтакте», Mail.ru или посредством «Госуслуг». С 1 декабря 2023 года авторизация на сайтах с помощью зарубежных сервисов будет запрещена. Таким образом будет обеспечиваться сохранность личных данных россиян, уверены инициаторы нововведения.


Новые правила для выезда за границу с декабря 2023 


Летом текущего года были приняты поправки, которые регулируют порядок выезда из России. Недействительными станут загранпаспорта, чей срок действия истек. В выезде из страны будет отказано тем, кто лишился гражданства РФ или изменил имя, фамилию, сведения о дате и месте рождения незаконным путем.

Соответствующие изменения вступят в силу 11 декабря 2023 года.Также не удастся покинуть страну тем, у кого есть долг более 10 тысяч рублей.  

Изменения для автомобилистов с 1 декабря 2023


С 1 декабря 2023 года, те автовладельцы, которые не сменили летнюю резину на зимнюю, будут нести административную ответственность. Отныне несезонная резина входит в перечень неисправностей авто, при которых не допускается его дальнейшая эксплуатация. Мера вступит в законную силу с 1 декабря и будет предусматривать штраф в размере 500 рублей.

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#путин
#россия
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Житель Вологодской области осужден на 12 лет за подготовку терактов
28 ноября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Saharrr

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Вологодской области виновным в подготовке террористических актов. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Первые три года заключения мужчина будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Как установили следователи, фигурант пытался совершить теракты в двух отделениях полиции Вологды. До этого житель региона 1999 года рождения стал участником запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*). Будучи завербованным, он в телеграм-канале этой организации получал инструкции по обращению с взрывчатыми веществами и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).

Преступник намеревался совершить теракты в сентябре 2022 года. Перед этим он тщательно изучал расположение и окрестности отделов полиции, отмечал расположение камер видеонаблюдения и путей подхода и бегства. Осуществить свои намерения он не смог, так как был выслежен и задержан сотрудниками областного управления ФСБ.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#следователи
#фсб
#мужчина
#рф
#теракт
#полиция
#видеонаблюдение
#суд
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Подольским школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской
28 ноября 2023, 11:28

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Школьники из Подольска познакомились с деятельностью омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Об этомсообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Подольской молодежи сотрудник аппарата омбудсмена рассказала об правах и обязанностях детей и молодёжи, а также о существующих социальных гарантиях, предоставляемых в России. Также школьники узнали подробнее о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.


«В этом году состоялась последняя встреча со школьниками в рамках правового просвещения в Московском театре на Таганке. Как и все взрослые, дети имеют не только права, но и обязанности и важно, чтобы ребята понимали это. На встрече ребятам рассказали разные реальные правовые ситуации, на которых можно научиться видеть последствия тех или иных поступков», - поделилась Ирина Фаевская.

Стоит отметить, что для подольских школьников в рамках правового просвещения организовали просмотр спектакля Мой бедный Марат».

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#ирина фаевская
#дети
#права
#школьники
#встреча
#подмосковье
#подольск
#молодёжь
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На российского сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Mash: на сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
28 ноября 2023, 11:23

Фото: iStock/Dzurag

В отношении российского сценариста Вадима Калашова возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сценариста сериала «Купчино» ранее уже привлекали по административной статье о публичных действиях, дискредитирующих армию России. 

Однако это не помешало ему несколько дней назад опубликовать в социальных сетях пост, в котором он осуждал российских военнослужащих и участников спецоперации на Украине. 

В отношении 42-летнего Калашова было открыто уголовное дело, по которому сценаристу может грозить до пяти лет лишения свободы. 

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#уголовное дело
#россия
#наказание
#вс рф
#полиция
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На станции Пушкино установят дополнительные турникетные павильоны
28 ноября 2023, 11:05

Фото: пресс-служба ЦППК

ЦППК установит дополнительные турникетные павильоны на станции Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
На станции «Пушкино» по просьбам пассажиров ЦППК установят два павильона на 16 турникетных проходов. В общей сложности на станции будут оборудованы 55 проходов.

Благодаря увеличению турникетов в час пик совершать пассажиропоток через них увеличиться до 528 человек в минуту, что двое превышает нынешнюю пропускную способность.

Стоит отметить, что работы по установки первых восьми турникетов начнут в декабре 2023 года. Вторую часть запланировали сделать в первом квартале 2024-го. Новые турникеты установят на платформах №1 и №2.

Кроме этого, со станции Пушкино ежедневно совершают поездки свыше 40 тысяч человек. 

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#пушкино
#цппк
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#станции
#подмосковье
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Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами
28 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Щенка с врождённой аномалией спасли сотрудники омского приюта, об этом представители организации «Муниципальный приют для животных» сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам представителей приюта, специалисты по отлову бродячих животных приехали по вызову местных жителей. Им сообщили, что по округе бегает стая бездомных собак. Однако, ловцы сразу заметили, что с одним из щенков явно что-то не так. 

«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки», - прокомментировали ситуацию представители приюта. 

Выяснилось, что у щенка есть врождённая аномалия – пятая лапа. В организации сообщили, что её щенку, скорее всего, просто ампутируют, если после рентгена к операции не найдут никаких противопоказаний. 

Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом. 

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