Самым популярным вариантом оплаты проезда в автобусах Мострансавто оказались банковские карты. 

По данным с начала 2023 года наиболее популярным способом оплаты проезда в автобусах Мострансавто стали бесконтактные банковские карты.

Жители и гости Подмосковья оплатили поездку в общественном транспорте по банковской карте 72,6 раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поездки по банковским картам составили 57% от всех оплат.





Лидерами по перевозке пассажиров, плативших банковскими картами стали: маршрут № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» (1,3 млн операций), 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» (почти миллион оплат) и 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники» (порядка 880 тысяч трансакций).

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В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.