Самой большой тыквой в России признан овощ из подмосковных Луховиц

Фото: Минсельхозпрод МО
«Уже не первый год Андрей представляет регион на всероссийских фестивалях и каждый раз показывает лучшие результаты. Уже три его тыквы-гиганта вошли в «Книгу рекордов России». В этом сезоне фермер вырастил тыкву сорта «Гигант Атлантики» весом 591 кг и 4,7 м в окружности», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.При этом Филимонов отметил, что подмосковный фермер обошёл еще 35 агроспортсменов со всей России. После окончания соревнований тыквой-победительницей угостили всех гостей фестиваля.
Читайте также:
В Подмосковье студенческие отряды приступили к сортировке овощей
В сельское хозяйство Подмосковья инвестируют 3,5 млрд рублей
В Серебряных Прудах появится комплекс овощехранилищ на 8 тыс тонн