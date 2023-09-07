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Самой большой тыквой в России признан овощ из подмосковных Луховиц

07 сентября 2023, 17:57
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Самой крупной тыквой страны назван овощ, выращенный фермером из подмосковных Луховиц Андреем Гусевым, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Такое решение огласили на Всероссийском фестивале бахчевых культур «Агробаттл 2023», проходившем в Ставропольском крае.
«Уже не первый год Андрей представляет регион на всероссийских фестивалях и каждый раз показывает лучшие результаты. Уже три его тыквы-гиганта вошли в «Книгу рекордов России». В этом сезоне фермер вырастил тыкву сорта «Гигант Атлантики» весом 591 кг и 4,7 м в окружности», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.
При этом Филимонов отметил, что подмосковный фермер обошёл еще 35 агроспортсменов со всей России. После окончания соревнований тыквой-победительницей угостили всех гостей фестиваля.


По словам фермера, секрет его результатов – в волшебной земле Луховиц. Кроме тыкв, Гусев выращивает кабачки-гиганты, которые также вошли в «Книгу рекордов России» и арбузы. Один из них весил 28 кг и стал в прошлом году самым большим арбузом в Луховицах.

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#подмосковье
#московская область
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На акции «Наш лес. Посади свое дерево» посадят более 101 тыс сеянцев хвойников
07 сентября 2023, 18:14

Фото: Комлесхоз МО

В ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» планируется посадить 101 тыс 730 сеянцев лесообразующих пород Подмосковья – ели и сосны. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Там напомнили, что акция состоится 16 сентября на 24 лесных участках. Более 72 тыс сеянцев сосны посадят на территории Егорьевского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Шатурского лесничеств и лесничества «Русский лес». 29,6 сеянцев ели планируют посадить на территории Бородинского, Дмитровского, Истринского, Клинского, Наро-Фоминского, Талдомского и Шатурского и лесничеств.
 
Выбрать удобную лесную площадку можно на карте геопортала Подмосковья. Для этого нужно зайти в раздел «На карту» и кликнуть сначала на вкладку «Комитета лесного хозяйства МО», а затем — «Наш лес. Посади своё дерево 2023». 

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#подмосковье
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БТИ Московской области обсудило вопросы партнёрства с «Гильдией риэлторов Москвы»
07 сентября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В аппарате управления БТИ Московской области состоялась встреча руководства учреждения с представителем «Гильдии риэлторов Москвы».

Специалисты обсудили вопрос соглашения партнёрского соглашения между организациями и совместные проекты, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Сотрудничество с «Гильдией риэлторов Москвы» — это еще одна возможность в развитии сферы недвижимости на территории Подмосковья. Я уверена, что наша совместная деятельность позволит не только обменяться профессиональным опытом, но и перспективно реализовывать будущие проекты», — сказала генеральный директор БТИ Московской области Елена Казимир.

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IT-эксперт Геллер: «Пейджерами уже никто не пользуется»
07 сентября 2023, 17:39

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Главный разработчик сайта Кремля, IT-эксперт Артем Геллер назвал пейджеры устаревшей технологией, которой почти никто сегодня не пользуется.
Он отметил, что если кто и использует подобную технику, то чаще всего это не пейджеры, а биперы.

«Это, конечно, устарелая технология, никто ей не пользуется. Есть единичные случаи, когда люди пользуются даже не пейджерами, а скорее биперами. А так, наверное, пейджерами уже никто не пользуется», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.

Ранее сообщалось, что Минцифры прекратит лицензирование услуг по передачи информации через пейджеры, так как технология является устаревшей и ее заменила сотовая связь.

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#сотовая связь
#люди
#минцифры
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Московская область заняла первое место в стране по экспорту говядины
07 сентября 2023, 17:29

Фото: Istockphoto / bhofack2

Подмосковье заняло первое место в России по объёмам поставок говядины на экспорт. Такие результаты по итогам семи месяцев 2023 года привели в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«За границу было поставлено более 14 тыс тонн этой продукции более чем на 91 млн долларов. При этом в текущем году экспорт говядины в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт – на 173%, а в Армению – на 90%», – пояснили в министерстве. 
Там добавили, что самый крупный объём экспорта мяса крупного рогатого скота ведётся в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Белоруссию.

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#экономика
#московская область
#подмосковье
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В Коломенском колледже прошло открытие мемориальной доски погибшим в ходе СВО
07 сентября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

На «Аллее Памяти» Коломенского аграрного колледжа состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски погибшим выпускникам в ходе службы в зоне специальной военной операции.

В церемонии открытия поучаствовали родители и близкие родственники погибших военнослужащих, сослуживцы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Также, в церемонии принял участие представитель администрации городского округа Коломна Сергей Барабанов, который от лица администрации выразил поддержку и сказал слова благодарности родным и близким героев.

В музее Коломенского аграрного колледжа открыли Парты Героев — Сергея Оленёва и Виталия Киселёва.

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#сво
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Психолог Екушевская заявила о негативном влиянии на ребёнка раннего заработка
07 сентября 2023, 16:49

Фото: istockphoto.com/Daisy-Daisy

Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Анастасия Екушевская заявила, что подработки и ранние заработки могут оказать негативное влияние на успеваемость ребёнка.
«В старших классах, когда школьная программа сложная, работа может плохо сказаться на успеваемости. У подростка может появится ощущение, что учиться больше не нужно. И если первый рабочий опыт оказался неудачным, это может отбить мотивацию и интерес к работе в целом. Помимо этого, родители могут видеть риски в виде потери контроля над ребёнком и его резкой сепарации», — пояснила в беседе с Газета.ру Екушевская.

При этом, она назвала и преимущества в подработке подростков. Так, ребёнок получает новые навыки, приучается к ответственности, осознаёт цену деньгам, учится формированию личного бюджета и в целом набирается финансовой грамотности. Кроме этого, работа может способствовать профессиональному самоопределению.

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#психолог
#работа
#родители
#подростки
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Жителя Пензы лишили прав за то, что он был в предынсультном состоянии за рулём
07 сентября 2023, 16:39

Фото: istock / Nicola Colombo

Мужчине 35 лет стало плохо, когда он подъезжал к дому клиентов. Сотрудники ГИБДД посчитали что он наркоман и начали составлять протокол, на основании которого суд лишил прав на 2 года.Об этом инциденте сообщат Mash.
Мужчину зовут Алексей, он работает сборщиком мебели. На придомовой территории клиента он неудачно припарковал автомобиль, после чего жильцы вызвали  ГИБДД. Сотрудники подошли к машине и стали задавать вопросы. У мужчины онемело лицо, заболело голова  речь стала спутанной. Алексей просил их о помощи, но из-за несвязной речи сотрудники не поняли что мужчина в предынсультном состоянии. По словам жены, работники Госавтоинспекции не стали вызывать ни скорую, ни наркологическую службу. 

Сейчас у Алексея парализовано половина тела. Семья написала заявление в Следственный комитет РФ и потребовала провести проверку сотрудников ГИБДД по статье «Оставление в опасности». Если их признают виновными, им грозит год тюрьмы.

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#суд
#гибдд
#следственный комитет
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Предпринимателям Подмосковья расскажут об IT‑бизнесе
07 сентября 2023, 16:29

Фото: istockphoto / Deagreez

20 сентября состоится бесплатный вебинар «Создай бизнес с IT‑компанией: путь доступный каждому» для предпринимателей Московской области, на котором участникам расскажут, как создать успешный бизнес в IT-сфере и о партнерстве с IT-компаниями.

Спикеры расскажут участникам вебинара о своём практическом опыте, разберут успешные кейсы и разберут основные ошибки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вебинар будет полезен тем, кто планирует открыть свой бизнес в IT или имеет опыт в продажах и хочет применить его в сфере IT.

Вебинар пройдёт 20 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

На Инвестиционном портале Московской области размещены все доступные меры поддержки предпринимателям региона.

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В 2022 году Илон Маск сорвал атаку Киева на российский флот
CNN: Маск в 2022 году сорвал атаку Украины на ВМФ РФ, ограничив работу Starlink
07 сентября 2023, 16:22

Фото: iStock/alexnikit1981

В 2022 году создатель Tesla Илон Маск работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России, сообщает CNN со ссылкой на биографию предпринимателя.
Американский журналист Уолтер Айзексон написал биографическую книгу о жизни Илона Маска, которая выйдет в тираж 12 сентября. Ранее под авторством Айзексона также вышли биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна. 

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», - прокомментировал книгу Айзексона в CNN.

По словам автора, Маск не хотел, чтобы в ответ на эту атаку Россия применила ядерное оружие. Так, предприниматель отключил спутниковую связь, и подводные дроны со взрывчаткой не смогли достигнуть своей цели.

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