Самолет эвакуированными из Газы россиянами сел в «Домодедово»

Экс-глава управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко, ранее осужденный за взятку от «вора в законе» Захария Калашова, также известного как Шакро Молодой, был помилован и присоединился к спецоперации. Об этом сообщил источник из силовых структур столицы России.