Самолет эвакуированными из Газы россиянами сел в «Домодедово»

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Самолет со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, успешно приземлился в аэропорту «Домодедово», сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, передает РИА Новости.
Он отметил, что специальным рейсом МЧС были эвакуированы 98 граждан России и их члены семей. Следует отметить, что первый рейс прибыл в столичный аэропорт в 0:30 по московскому времени.
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Артем Кузьмин