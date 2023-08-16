Самолет МЧС с пострадавшими при взрыве на АЗС сел в Раменском

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Специальный борт МЧС с 16 пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане, приземлился в городе Раменское под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на АЗС под Махачкалой, который произошел 14 августа, погибли родственники замглавы Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан.
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