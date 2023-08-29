Самозанятых из Подмосковья обучат ораторскому искусству

Фото: istockphoto / momnoi
Обучение по спецкурсу «Ораторское искусство» проводится при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья, созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участники обучения овладеют искусством публичного выступления, научатся создавать сценарии выступлений и вовлекать аудиторию.
Спикером будет режиссёр, руководитель собственной продюсерской мастерской Лина Арифулина.
Для участия требуется регистрация на официальном сайте проекта.
Обучение будет проходить в офлайн-формате и продлятся с 25 по 28 сентября включительно. Количество мест ограничено.
Читайте также:
Молодым людям с особенностями здоровья помогают создать бизнес в Подмосковье.
Московская область вошла в топ-20 по количеству заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования».В Подмосковье проведут вебинар о программах дошкольного образования.