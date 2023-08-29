Самозанятых из Подмосковья обучат ораторскому искусству

26 сентября для самозанятых, зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории Московской области, стартует бесплатный спецкурс «Ораторское искусство».

Обучение по спецкурсу «Ораторское искусство» проводится при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья, созданного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники обучения овладеют искусством публичного выступления, научатся создавать сценарии выступлений и вовлекать аудиторию.





Спикером будет режиссёр, руководитель собственной продюсерской мастерской Лина Арифулина.

Для участия требуется регистрация на официальном сайте проекта.

Обучение будет проходить в офлайн-формате и продлятся с 25 по 28 сентября включительно. Количество мест ограничено.

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