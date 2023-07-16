Самую большую в России чашку кофе сварили в Твери

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В Твери сварили самую большую в России чашку кофе. На приготовление душистого тонизирующего напитка ушло около 100 килограммов арабики.
Кофейная чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина. Кулинарная акция прошла в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы, передает РИА Новости. Инициатором выступил известный европейский бренд, принадлежащий компании, которая выкупила бизнес финской фирмы Paulig после ухода той из России.
Для заваривания напитка, способного заполнить гигантскую кружку, было использовано 100 килограммов зерен арабики средней степени обжарки. Результат зафиксировали приглашенные представители «Книги рекордов России».
Как рассказал один из организаторов мероприятия Михаил Глухов, жители Твери могут гордиться местным кофеобжарочным заводом и продуктом, производимым на территории региона. Теперь Тверь нанесена на кофейную карту России и мира, а также благодаря рекорду может претендовать на звание кофейной столицы страны.
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Для заваривания напитка, способного заполнить гигантскую кружку, было использовано 100 килограммов зерен арабики средней степени обжарки. Результат зафиксировали приглашенные представители «Книги рекордов России».
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Александр Бойцов