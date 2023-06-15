Самый высокий дом в Звенигороде достроили

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации двухподъездного корпуса №1 на 146 квартир в жилом комплексе «Восточный» города Звенигород Одинцовского городского округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Застройщиком проекта выступал ООО «СЗ «Восточный 1».
Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий. Если бы застройщик не сдал дом вовремя, средства со счета будут возвращены покупателю.
В многоквартирном доме –18 этажей, это максимальная высота жилой застройки в Звенигороде на сегодняшний день.
Ранее сообщалось, что Примерно 91% жилья в Московской области строят с использованием эскроу счетов. На сегодняшний день в Подмосковье возводят 579 жилых домов, из них 531 — с использованием эскроу счетов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.