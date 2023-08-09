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Саранча на юге России в августе 2023: чем грозит нашествие

Нашествие саранчи в 2023: фото, отличия от кузнечика и методы борьбы
09 августа 2023, 17:45

Фото: IStock/pawopa3336

Сразу несколько российских регионов сообщили о нашествии саранчи. Сначала стая насекомых накрыла Астраханскую область, затем саранчу заметили в Краснодарском крае. Почему многие боятся этих вредителей, и как с ними бороться, читайте в материале «Радио 1».

Нашествие саранчи в Астраханской области и Краснодарском крае в августе 2023

Первыми о нашествии саранчи в этом году сообщили жители посёлка Лиман Астраханской области. В сети появились видеозаписи, на которых тысячи насекомых летят возле трассы. Плотные тучи из насекомых буквально заполонили небо над населённым пунктом.

В этот же день саранча оккупировала Краснодарский край. ПОни уже уничтожают заросли тростника, под угрозой повреждений оказались посевы риса, кукурузы и других агрокультур. Саранча перебралась в этот регион из-за больших водоёмов с камышами и рогозом, — это излюбленные места вредителей. Большое количество насекомых также замечали в Калининском и Красноармейском районах.


Как выглядит саранча: фото

Саранча относится к семейству насекомых Orthoptera. В длину насекомое достигает от 1 до 20 см. Внешне саранча похожа на кузнечика. И это не случайно, ведь они относятся к одному семейству. Цвет саранчи отличается в зависимости от вида. Обычно они окрашены в зелёный, коричневый, серый цвета.

По сравнению с кузнечиком саранча имеет короткие усы. По характеру питания они также различаются: кузнечики – хищники, они питаются мелкими насекомыми, личинками, а саранча – питается исключительно растительной пищей.

Фото: IStock/Andrei Zhigaltsov

Саранча кусается? Чем насекомое опасно для человека

Саранча не представляет угрозы конкретно для человека. Эти насекомые являются фитофагами и питаются растительностью, злаками, листьями.

Чем грозит нашествие саранчи

Основная опасность, связанная с саранчой, заключается в способности образовывать огромные стаи и съедать всё на своём пути. Саранча может превратить сельскохозяйственные угодья в голую землю. Это может привести к голоду и ущербу сельскому хозяйству, вызвать потерю урожая и привести к экологическим дисбалансам.

Как бороться с саранчой

Бороться с саранчой достаточно сложно, поскольку насекомое не боится дыма, животных и людей. Если вредителей немного, то можно попытаться собрать их самостоятельно, без использования дополнительных средств. Затем нужно очистить территорию от личинок, они находятся в земле. В августе их может быть особенно много, потому что именно на это время выпадает период размножения. Чтобы полностью избавиться от детёнышей саранчи, некоторые прибегают к глубокому перекапыванию участка.

Чтобы уничтожить яичные клади вредителей некоторые садоводы выжигают сухие растительные остатки. Но помогает это не всегда, потому что личинки находятся в земле.

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#насекомые
#краснодарский край
#борьба
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Компания «Спецкабель» увеличит площади хранения готовой продукции
09 августа 2023, 18:32

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на сопровождение поступил проект здания склада компании «Спецкабель» в Ивантеевке.

Компания «Спецкабель» выступает застройщиком проекта и инвестирует в реализацию проекта 120 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект войдет в состав завода компании «Спецкабель», специализирующейся на изготовлении кабельно-проводниковой продукции, применяемой в различных отраслях промышленности. Склад площадью более 3 тыс. кв. метров оборудуют стеллажной системой для хранения готовых изделий из широкой номенклатуры предприятия, насчитывающей 6150 наименований. Для персонала запроектирована административная часть. Будет создано 24 рабочих места.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целе

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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В Химках построят цех для термодиффузионного цинкования деталей.
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#служба
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«Спасибо за работу»: Украинцы пишут дочери гендиректора «Пиро-Росс» после взрыва
Дочь гендиректора «Пиро-Росс» получает сообщения с украинских номеров после взрыва
09 августа 2023, 18:05

Фото: iStock/diego_cervo

Дочери гендиректора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде стали приходить сообщения с украинских номеров со словами «благодарности» за ЧП. Об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
Девушка рассказала в беседе с RT, что сообщения начали приходить около 14:00. В них украинцы писали слова благодарности за выполненное «задание» и обещали отправить следующее в понедельник.

Кроме того, девушка рассказала, что информация о нахождении под завалами водителя её отца ложная. Она рассказала, как беседовала с ним по телефону уже после взрыва.

Ранее сообщалось, что в Сергиев Посаде на складе пиротехники произошёл взрыв. По последним данным, число пострадавших оценивается в 56 человек.

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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#украина
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Россиянам рассказали, когда наблюдать метеорный поток Персеиды
09 августа 2023, 17:50

Фото: iStock/Allexxandar

Пик метеорного потока Персеиды придётся на 13 августа. Об этом сообщает starwalk.space.
В этот день можно будет понаблюдать за падением метеоров. Сообщается, что их активность составит 100 объектов в час.

При этом, уточняется, что лунный свет не будет мешать наблюдениям, поскольку в это время Луна будет находиться в фазе новолуния.

Рекомендуется наслаждаться метеорным потоком вдали от города на открытом месте.

Ранее сообщалось, что 23 сентября орбиту Земли пересечёт потенциально опасный астероид. Он пролетит в шести километрах от нашей планеты.

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#космос
#звездопад
#наблюдатели
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Пассажиры Московской области сэкономили более 40 млн рублей благодаря карте «Тройка»
09 августа 2023, 17:32

Минтранс Московской области сообщает, что пассажиры Подмосковья сэкономили 40 млн рублей, оплачивая проезд картой «Тройка».

 Владельцы транспортной карты «Тройка» экономят средства благодаря скидке, которая после каждой 10 поездки увеличивается на 7%, при этом максимальная скидка составляет 35%. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит, сообщают «Радио 1» в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 

«Уже два года в Подмосковье действует «Тройка». С момента запуска проекта в феврале 2021 года в Подмосковье совершено более 46 млн поездок, а с начала 2023 года порядка 19 млн», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области-министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. 

Ежедневно, в Подмосковье пассажиры совершают около 95 тысяч поездок в день. 

«Наша билетная система по праву считается одной из лучших в мире, и по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем расширять ее возможности, чтобы поездки становились только выгоднее. Так, оплачивая проезд картой «Тройка», пассажиры Московской области сэкономили более 40 млн рублей с начала 2023 года благодаря действующей в регионе системе лояльности. Благодарим лично губернатора Московской области А. Воробьева за сотрудничество», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

Жители могут платить «Тройкой» на всех автобусных маршрутах в Подмосковье, а также платить «Тройкой» в МЦД, МЦК и метро и наземном городском и речном транспорте, в аэроэкспрессах, а также по карте «Тройка» можно приобрести билеты в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк. 

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Карты «Тройка» начнут выпускать с российскими чипами. 

Карту «Тройка» будут блокировать, если пассажир не приложит её на выходе к валидатору на МЦД. 

В подмосковном Минтрансе рассказали, что делать при блокировке транспортной карты. 
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#поездки
#пользователи
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Ветеринар Наумова рассказала, что противопоказано есть собакам и кошкам
Ветеринар Наумова не рекомендовала кормить собак и кошек чесноком и шоколадом
09 августа 2023, 17:27

Фото: istockphoto.com/TatyanaGl

Ветеринар Маргарита Наумова заявила, что домашних кошек и собак нельзя кормить шоколадом, луком и чесноком, костями, а также молочными продуктами.
Кроме того, животным нельзя давать кофе и чай.

«Кости смертельно опасны. Они могут быть очень острыми, травмировать глотку, пищевод, желудок, кишечник. Лук и чеснок содержат соединения, повреждающие кроветворную систему животного и вызывающие анемию. Кофеин, который содержится не только в кофе, но и в других напитках, таких как чай и энергетические напитки, может вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и т.д.» — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Молоко же, по её словам, может вызвать у питомцев проблемы с пищеварительной системой из-за лактозы.

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#продукты
#советы
#ветеринар
#кошка
#собаки
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ВЦИОМ: Большинство россиян не понимает, зачем внедрён цифровой рубль
09 августа 2023, 17:14

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Более половины россиян не понимают цели введения цифрового рубля, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
51% опрошенных не смог отметить на вопрос, зачем нужен новый формат валюты. А 30% вообще узнали о существовании цифрового рубля во время опроса.

При этом, согласно результатам анкетирования, 22% россиян поддерживаю внедрение цифрового рубля и считают, что это обеспечит безопасность денежных операций. 13% респондентов уверяют, что нововведение облегчит им жизнь.

Одновременно с этим, 3% опрошенных выступили против внедрения нового формата валюты, поскольку считают это обманом. 2% опасаются, что это позволит властям усилить контроль за населением. А 1% полагает, что цифровой рубль – это цифровое рабство.

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#рубль
#опрос
#вциом
#цб рф
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Специалисты составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
09 августа 2023, 17:09

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Специалисты Комлесхоза сообщают, что 9, 10 и 11 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 8 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности.

В четверг, 10 августа на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском лесничестве — IV класс, Егорьевском, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В пятницу, 11 августа на большей части подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#непогода
#синоптики
#птицы
#пожары
#воздух
#служба
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Опрос раскрыл отношение россиян к дружбе с коллегами
Опрос: 42% россиян считают дружбу с коллегами фактором, улучшающим качество работы
09 августа 2023, 16:58

Фото: istockphoto.com/jacoblund

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 42% россиян считают, что дружеские отношения с коллегами позитивно сказываются на качестве работы.
50% респондентов уверены, что общение с коллегами ничего не меняет, а 8% отмечают, что тесное общение на работе негативно влияет на трудовую деятельность.

При этом, 44% россиян проводят время вне работы с некоторыми коллегами, а 31% придерживаются той точки зрения, что не стоит смешивать личную жизнь и работу.

Вообще, как передаёт Газета.ру, большинство опрошенных (65%) считают, что дружить с коллегами можно, однако всё зависит от самих людей, их характера и поведения.

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Учёные обнаружили три ранее неизвестных подводных вулкана в Средиземном море
09 августа 2023, 16:54

Фото: iStock/Velvetfish

Учёные нашли на дне Средиземного моря три новых подводных вулкана. Об этом сообщает телеканал Tgcom24.
Открытие было сделано в рамках экспедиции учёных Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Ogs) и Мальтийского университета.

Вулканы обнаружены в районе Сицилийского пролива. Их высота достигает 150 метров.

Помимо этой находки, учёные обнаружили обломки корабля, а также увидели интересные геотермальные явления.

Научный сотрудник Ogs Джонатан Форд поделился своими впечатлениями. Он назвал невероятным тот факт, что в Средиземном море, по которому уже ни одно столетие происходит судоходство, можно найти новые геологические элементы. Всё это, по словам Форда, показывает, насколько мало изучены глубины мировых водоёмов.

Предыдущая экспедиция Ogs в районе Сицилийского пролива в 2019 году также принесла новые открытия. Учёные также обнаружили ранее неизвестные подводные вулканы.

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