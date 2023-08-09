Саранча на юге России в августе 2023: чем грозит нашествие

Фото: IStock/pawopa3336
Нашествие саранчи в Астраханской области и Краснодарском крае в августе 2023Первыми о нашествии саранчи в этом году сообщили жители посёлка Лиман Астраханской области. В сети появились видеозаписи, на которых тысячи насекомых летят возле трассы. Плотные тучи из насекомых буквально заполонили небо над населённым пунктом.
В этот же день саранча оккупировала Краснодарский край. ПОни уже уничтожают заросли тростника, под угрозой повреждений оказались посевы риса, кукурузы и других агрокультур. Саранча перебралась в этот регион из-за больших водоёмов с камышами и рогозом, — это излюбленные места вредителей. Большое количество насекомых также замечали в Калининском и Красноармейском районах.
Как выглядит саранча: фотоСаранча относится к семейству насекомых Orthoptera. В длину насекомое достигает от 1 до 20 см. Внешне саранча похожа на кузнечика. И это не случайно, ведь они относятся к одному семейству. Цвет саранчи отличается в зависимости от вида. Обычно они окрашены в зелёный, коричневый, серый цвета.
По сравнению с кузнечиком саранча имеет короткие усы. По характеру питания они также различаются: кузнечики – хищники, они питаются мелкими насекомыми, личинками, а саранча – питается исключительно растительной пищей.
Фото: IStock/Andrei Zhigaltsov
Саранча кусается? Чем насекомое опасно для человекаСаранча не представляет угрозы конкретно для человека. Эти насекомые являются фитофагами и питаются растительностью, злаками, листьями.
Чем грозит нашествие саранчиОсновная опасность, связанная с саранчой, заключается в способности образовывать огромные стаи и съедать всё на своём пути. Саранча может превратить сельскохозяйственные угодья в голую землю. Это может привести к голоду и ущербу сельскому хозяйству, вызвать потерю урожая и привести к экологическим дисбалансам.
Как бороться с саранчойБороться с саранчой достаточно сложно, поскольку насекомое не боится дыма, животных и людей. Если вредителей немного, то можно попытаться собрать их самостоятельно, без использования дополнительных средств. Затем нужно очистить территорию от личинок, они находятся в земле. В августе их может быть особенно много, потому что именно на это время выпадает период размножения. Чтобы полностью избавиться от детёнышей саранчи, некоторые прибегают к глубокому перекапыванию участка.
Чтобы уничтожить яичные клади вредителей некоторые садоводы выжигают сухие растительные остатки. Но помогает это не всегда, потому что личинки находятся в земле.
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