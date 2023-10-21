Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Востоковед Евгений Сатановский считает решение телеведущего Владимира Соловьева об увольнении верным.
Соловьёв поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за оскорбления главы МИД РФ Марии Захаровой. Так считает сам Евгений Сатановский, пишет «Фонтанка».
Евгений Сатановский напомнил, что работал в горячем цеху завода «Серп и Молот».
Журналист Владимир Соловьев лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.
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«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал он.
«Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией?», —говорит Сатановский.Востоковед решил сравнить себя с Виктором Черномырдиным. Он говорил медленно, потому что тратил время на перевод «с русского устного на русский конвенциональный».
«В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова», —считает Евгений Сатановский.
«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться», — прокомментировал ситуацию Сатановский.Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД Марии Захаровой. Он оскорбительно высказался о ней и удивился, что она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский назвал Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».
Журналист Владимир Соловьев лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.
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Мария Фирсова