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Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой

21 октября 2023, 15:39
Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Востоковед Евгений Сатановский считает решение телеведущего Владимира Соловьева об увольнении верным.
Соловьёв поступил «абсолютно правильно», уволив востоковеда Сатановского с канала «Соловьев LIVE» за оскорбления главы МИД РФ Марии Захаровой. Так считает сам Евгений Сатановский, пишет «Фонтанка».
«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал он.

Евгений Сатановский напомнил, что работал в горячем цеху завода «Серп и Молот».
«Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией?», —говорит Сатановский.
Востоковед решил сравнить себя с Виктором Черномырдиным. Он говорил медленно, потому что тратил время на перевод «с русского устного на русский конвенциональный».

«В этой моей привычке я не сказал по поводу никого, тем более дамы, ни одного матерного слова», —считает Евгений Сатановский.
«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться», — прокомментировал ситуацию Сатановский.
Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД Марии Захаровой. Он оскорбительно высказался о ней и удивился, что она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский назвал Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

Журналист Владимир Соловьев лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.

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Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным

Квартира Зеленских в Крыму оказалась очень популярна среди покупателей
#новости
#мария захарова
#мид рф
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Квартира Зеленских в Крыму оказалась очень популярна среди покупателей
Константинов: квартира семьи Зеленского в Ялте пользуется повышенным спросом
21 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/simpson

Глава парламента Крыма Владимир Константинов написал в своем телеграм-канале, что выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей.
Квартиру, общая площадь которой составляет 119,5 квадратных метров, выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость объекта недвижимости — 24,6 миллиона рублей.

Сообщается, что аукцион будет проходить в онлайн-форме 30 октября. Примечательно, что в квартире семья Зеленских пожить не успела. В пресс-службе Минимущества Республики Крым пояснили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.

Напомним, в сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов рассказал об идеи создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.

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#жильё
#семья
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#владимир зеленский
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Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным
21 октября 2023, 12:48

Фото: Сайт Кремля

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телепрограммы Владимира Соловьева призвал применить жёсткие меры к части российского общества, не согласной с политикой президента Владимира Путина.
«МК» пишет, что, рассуждая о президентских выборах 2024 года, депутат Гурулев раскритиковал предложение отменить голосование. По его словам, для сохранения в период СВО на посту действующего руководства не нужно отменять выборы. По мнению Гурулева, народ не хочет менять главу государства.
 
«Даже если мы будем ходить в носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так, что не снилось всей этой швали - Макрону, Байдену, Шольцу и тому подобное», -такое заявление сделал Андрей Гурулев.
Также Гурулев призывает бороться с россиянами, которые составляют, по его мнению, меньшинство.
 
«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», -сказал Гурулев.
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#владимир путин
#президент
#россия
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Эксперт Голицына рассказала, как спасти попавший в воду телефон
Эксперт Голицына: упавший в воду телефон можно самостоятельно просушить
21 октября 2023, 12:38

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что для спасения упавшего в воду телефона необходимо снять с него чехол, достать батарею, протереть мягкой салфеткой и после этого оставить в теплом помещении, при этом не включая минимум сутки, чтобы испарилась влага. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметила, что сегодня только флагманские устройства являются по-настоящему влагозащитными. По словам Голицыной, когда вода попадает в телефон, то это может привести к коррозии и к выходу из строя важных компонентов.

Эксперт рассказала, что сначала необходимо выключить смартфон и вытащить батарею. После чего следует снять чехол и защитное стекло. Капли воды нужно удалять мягкими материалами: ватными палочками или бумажными салфетками. Оставлять смартфон на солнце нельзя из-за риска выгорания пикселей на дисплее или матрицы камеры.

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Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий

Синоптик Леус анонсировал самую холодную ночь в Москве с начала осени
#подмосковье
#вода
#телефон
#солнце
#эксперт
#камеры
#ночь
#смартфон
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В России изобрели весы, которые распознают продукты
21 октября 2023, 12:33

Фото: istockphoto/RossHelen

Компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, которые умеют самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них положили.
Об этом рассказал РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.
 
«Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза», - сказал Тютюнник на выставке технологий GITEX в Дубае, где презентовали весы.
Данное решение для стран Ближнего Востока особенно актуально. Там в супермаркетах данную функцию выполняет человек, который дежурит возле весов. Инновационное решение полностью автономно: не нужно подключать его к интернету или серверу для работы.
 
Mertech является лидером по производству торговой и банковской техники в России.

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#супермаркет
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#новости
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Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий
21 октября 2023, 12:05

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил выставку высоких технологий «Глобальной конференции по промышленному интернету», которая проходит в Шэньяне. Воробьёв в своем телеграм-канале рассказал, что Московская область постарается использовать полученные знания.
По словам губернатора, искусственный интеллект позволяет упрощать работу большинства производственных процессов, поэтому следить за технологиями крайне важно. Воробьёв отметил, что в Московской области ИИ помогает контролировать работу разных отраслевых систем — «от общественного транспорта до уборки дорог».

Губернатор сообщил, что особое внимание на выставке уделялось робототехнике и информационной безопасности, которые важны в современном мире.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев открыли международный чемпионат «Битва роботов» в Подмосковье. 

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#подмосковье
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#губернатор
#технологии
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#чемпионат
#искусственный интеллект
#рф
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Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой
21 октября 2023, 11:25

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Востоковеда и политолога Евгения Сатановского уволили с канала «Соловьев LIVE», где он работал экспертом, за комментарий об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.
Об этом в Telegram сообщил журналист Владимир Соловьев. Он лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», —сказал Соловьев в видеообращении. Журналист был одет в военную форму и бронежилет.
Ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

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#мария захарова
#мид рф
#новости
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Синоптик Леус анонсировал самую холодную ночь в Москве с начала осени
21 октября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/JonasBrodd

Самую холодную ночь в столице с начала этой осени анонсировал синоптик Михаил Леус.
В своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 21 октября, погоду в Москве будет формировать южная периферия холодного скандинавского антициклона.
 
«В такой ситуации в небе над регионом будет довольно много слоистых облаков, при этом температурные показатели ожидаются примерно на один градус ниже климатической нормы этого дня», — сообщил Михаил Леус.
Дневная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов тепла. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 752 миллиметра ртутного столба, что в рамках нормы.
 
«Ночь на воскресенье может стать самой холодной с начала осени, а днем начнутся осадки, преходящие в дожди», —предупредил Михаил Леус.
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#погода
#осень
#похолодание
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Стала известна цена самого дешевого автомобиля для чиновников
21 октября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/bruev

Самый дешёвый автомобиль для чиновников Lada Granta обойдётся в 700 тыс. рублей.
Самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta, пишет РИА Новости. Цены на Lada Granta стартуют от 700 тыс. рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины «АвтоВАЗа»: Lada Vesta начинаются от 1,24 млн, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн, Lada Niva Travel — от 1,1 млн и Lada Niva Legend стоит от 830 тыс. рублей. 

Самыми дорогими оказались автомобили люксового автобренда Aurus. К примеру, Aurus Senat и Aurus Komendant обойдутся почти в 39 и 40 млн рублей.

Ранее Минпромторг РФ представил список машин, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него попали бренд Lada, УАЗ, бренд Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval. 

3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники российских министерств и ведомств должны ездить на российских автомобилях.

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В Крыму на продажу выставили квартиру Зеленских

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#чиновники
#машины
#автомобили
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В Крыму на продажу выставили квартиру Зеленских
21 октября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/Inna Borodiy

а аукционе первоначальная стоимость квартиры равняется 24,6 млн руб.
ТАСС пишет, что национализированная квартира в центре Ливадии в Ялте, принадлежавшая ранее жене президента Украины Елене Зеленской, оказалась на торгах в состоянии предчистовой отделки.
 
Квартира площадью 119,5 кв. м была национализирована в марте, в начале октября выставлена на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. В квартире семья Зеленских пожить не успела. Только стены побелили. В пресс-службе Минимущества Республики Крым сообщили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.
 
Квартира расположена на пятом этаже, с её балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с садом. В квартире Зеленских есть несколько помещений - гостиная с панорамным окном на балкон, спальня с ванной и кухня, которая совмещена со столовой. В ней отсутствует мебель и даже нет розеток, но установлен санузел.
 
Заявки на покупку квартиры примут до 26 октября. По условиям участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50%. Торги пройдут 30 октября.
 
В сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов рассказал об идеи создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.

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#владимир зеленский
#квартира
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